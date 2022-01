Au condus cu “alcoolul la bord” și s-au ales cu dosare penale

Doi sălăjeni s-au ales cu dosare penale din partea poliţiştilor după ce, la finalul săptămânii trecute, au fost depistaţi în trafic la volan sub influenţa alcoolului. Primul, un bărbat în vârstă de 48 de ani din Şimleu Silvaniei a fost depistat de poliţişti pe strada Tudor Vladimirescu din oraşul de sub Măgură cu o alcoolemie de 0,58 mg/l alcool pur în aerul expirat, rezultată în urma testării cu etilotestul. De asemenea, polițiștii şimleuani au oprit pentru control un autoturism care circula pe strada Libertății, prin oraș. La volanul acestuia se afla un tânăr de 22 de ani din comuna Sâg, iar în urma testării cu aparatul etilotest a rezultat alcoolemie de 0,58 mg/l alcool pur în aerul expirat. În ambele cazuri, conducătorii auto au fost conduşi la spital, pentru recoltare de probe biologice, iar poliţiştii au întocmit dosar penal şi continuă cercetările pentru infracţiunea de conducere sub influenţa alcoolului sau a altor substanțe.

foto cu caracter informativ