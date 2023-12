„ACASĂ DE CRĂCIUN”, un spectacol caritabil reușit la Șimleu Silvaniei

În data de 19 decembrie, la Casa orășenească de cultură din Șimleu Silvaniei a avut loc cea de-a II-a ediție a spectacolului caritabil de Crăciun realizat de Colegiul Tehnic „Iuliu Maniu” din localitate. Evenimentul face parte din proiectul educațional județean „Acasă de Crăciun” și s-a diferențiat de spectacolele clasice prin reconstituirea unei seri tradiționale de Crăciun din zona Sălajului, petrecută în familie cu colindători de vârste diferite. La această acțiune au participat toate cadrele didactice și elevii colegiului care au confecționat obiecte decorative specifice Crăciunului pe care le-au vândut în vederea strângerii de fonduri pentru elevii școlii care provin din familii cu posibilități financiare modeste. În urma spectacolului care a durat mai bine de trei ore, aproximativ 600 de elevi au urcat pe scenă. Atmosfera a fost deosebită, majoritatea colindătorilor au purtat costum popular. Colinda a fost răsplătită cu nuci și mere, așa, ca odinioară. Organizatorii evenimentului caritabil au strâns suma de 2500 de lei. Banii au fost donați sub formă de vouchere către cei șapte copii selectați, aceștia urmând să-și cumpere hăinuțe noi și încălțăminte de sărbători.

Pentru realizarea acestui spectacol, Colegiul Tehnic „Iuliu Maniu” din Șimleu Silvaniei a avut aproape parteneri numeroși și inimoși: grădinițele cu program prelungit din Șimleu Silvaniei, Școala Gimnazială „Silvania” din Șimleu Silvaniei, Școala Gimnazială „Horea” din Șimleu Silvaniei, Școala Gimnazială din Pericei, Școala Gimnazială din Marca, Școala Gimnazială „Petri Mor” din Nușfalău, Școala Gimnazială „Avram Iancu” din Halmășd, Școala Gimnazială din Pusta și Școala Gimnazială din Ip. Acestei inițiative s-au mai alăturat Centrul Școlar de Educație Incluzivă din Șimleu Silvaniei, Colegiul Național „Simion Bărnuțiu” din Șimleu Silvaniei, Liceul Tehnologic ,,Ioan Ossian” din Șimleu Silvaniei și Liceul Tehnologic „Voievodul Gelu” din Zalău.

Legat de importanța și impactul evenimentului, Camelia Bîrsan – profesor și consilier școlar în cadrul Colegiul Tehnic „Iuliu Maniu” din Șimleu Silvaniei ne-a declarat că „și în acest an am avut un eveniment reușit. Am stabilit că acest eveniment caritabil va deveni o tradiție a liceului nostru și deja avem mai multe idei legate de ediția de anul viitor. Împreună cu cadrele didactice coordonatoare și colectivul de diriginți ne gândim că vom primi din nou sprijin din partea partenerilor noștri din localitate și din județ, motiv pentru care cu puțin mai multă ambiție și implicare vom gândi un eveniment caritabil la nivel regional, prin care să atragem artiști și din alte zone folclorice. În condițiile în care sumele atrase vor fi mult mai consistente vom putea să ajutăm tot mai mulți elevi cu situații financiare modeste. Este nevoie de implicarea noastră a tuturor pentru ca elevii talentați să fie sprijiniți și să aibe lipsuri materiale cât mai mici”.