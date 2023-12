A furat o mașină și a intrat cu ea într-un stâlp

În ziua de 13 decembrie, polițiștii au fost solicitați de către un bărbat din localitatea Huedin, județul Cluj, cu privire la faptul că în acea dimineața i s-a furat autoturismul pe care acesta îl lăsase cu cheia în contact, parcat în fața unei case din localitatea sălăjeană Tetișu. Oamenii legii au identificat mașina furată în localitatea Fildu de Jos. Din primele cercetări a reieșit că cel responsabil de furt este un tânăr de 17 ani, din Huedin, județul Cluj. Acesta a avariat mașina furată, după ce a pierdut controlul volanului într-o curbă și s-a izbit de un stâlp din lemn. În urma testării conducătorului autoturismului cu aparatul etilotest, s-a constatat că avea o concentrație alcoolică de 0,55 mg/l alcool pur în aerul expirat. Acestuia i-au fost recoltate probe biologice în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei. Totodată, s-a constatat că tânărul nu avea permis de conducere. În urma administrării probatoriului, el a fost reținut pentru 24 de ore, în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj. Potrivit datelor oferite de IPJ Sălaj, tânărul de 17 ani din Huedin a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Continuă cercetările în acest caz, sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Jibou, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de furt în scop de folosință, conducerea unui vehicul fără a poseda permis de conducere și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.

