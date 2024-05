A apărut un nou volum de versuri semnat de Thököly Vajk

La Editura „Caiete Silvane” a apărut, în colecția „Poesis”, antologia de versuri semnate de Thököly Vajk, „A belső szoba” (Camera interioară). Volumul a apărut cu sprijinul Consiliului Județean Sălaj și al Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj. Autorul precizează următoarele: „Acest volum reprezintă o selecţie din poeziile și nuvele din cele şase cărţi publicate până acum. În scrierea acestora m-am inspirat din cotidianul dulce-amărui al vieții, din sărbătorile trăite, transpunând în cuvinte clipe, gânduri, emoţii. Am privit uneori spre trecut, am meditat asupra prezentului și am continuat să sper în viitor. Îndrăgostit de peisajul rural sălăjean, din curbura Carpaților, rândurile, gândurile acestea sunt ca o ofrandă plină de respect pentru patrie. Poeziile mele sunt pline de empatie. Ofer cu drag cititorilor acest volum, în care culorile inimii sunt pictate prin litere și cuvinte în fiecare pagină”. Thököly Vajk, născut în anul 1978, la Zăuan, este pedagog, poet și scriitor. Până în prezent, a publicat șase volume, din care două, „Ráncok a reményhez” („Riduri pentru speranță”) și „Padláda” („Lădoiul”), au apărut la Editura „Caiete Silvane” a Centrului de Cultură și Artă al județului Sălaj. Poeziile și nuvelele sale au apărut în numeroase antologii, atât în țară cât și în străinătate. Versurile sale au fost interpretate pe scenă, au fost înregistrate de peste treizeci de artiști și au devenit hituri. Thököly Vajk a fost premiat în cadrul Festivalului Național de Povești din Ungaria în 2012 și 2013, iar în 2016, Cenaclul literar „Héttorony” din Debrețin i-a oferit premiul „Verő László” pentru poeziile și textele sale lirice. În data de 15 septembrie 2018, a fost ales cel mai bun pedagog scriitor al anului de către Radioul Literar din Budapesta. Pentru scrierile sale a fost recompensat cu Dimploma de Onoare a Maghiarilor din Sălaj, oferită de Fundația Báthory István din Șimleu Silvaniei, respectiv cu un premiu în cadrul Galei „Wesselényi” din Zalău, în anul 2022.

