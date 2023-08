13 august, Ziua Internațională a Stângacilor

An de an, în data de 13 august, este sărbătorită, la nivel internațional, Ziua Stângacilor. Manifestarea dorește să aducă în atenția publicului dificultățile, neajunsurile și frustrările cu care se confruntă stângacii în viața cotidiană. Manifestarea a fost sărbătorită pentru prima dată în anul 1976, iar de atunci este sărbătorită în fiecare an de cei aproximativ 15% dintre stângacii planetei.

Preferința pentru utilizarea mâinii drepte sau a celei stângi este o manifestare a unui fenomen natural numit lateralitate, respectiv tendința ființelor vii înzestrate cu simetrie bilaterală de a utiliza predominant o parte sau alta a corpului (stânga sau dreapta).

Până la această dată, oamenii de știință nu au descoperit încă o explicație științifică pentru folosirea prioritară a mâinii stângi în locul celei drepte. Totuși, unele teorii susțin că aceasta este o problemă genetică, în timp ce altele spun că această tendință ar fi determinată de o serie de factori externi și nu de genele moștenite de la părinți. Oamenii de ştiinţă de la Universitatea Ruhr din Bochum, Germania, spun că măduva spinării este cea care determină mâna dominantă. Pentru a ajunge la aceste concluzii, ei au recrutat și cercetat mame însărcinate în opt până la 12 săptămâni şi au examinat expresia genei din măduva spinării a bebeluşilor. Astfel ei au descoperit faptul că cortexul motor (cel care controlează mişcările braţelor şi mâinilor prin semnale către creier) şi măduva spinării nu se conectează până la săptămâna a 15-a de sarcină. Cu toate acestea, bebeluşii prezintă semne specifice încă de la opt săptămâni. Acest lucru sugerează clar faptul că creierul nu poate controla preferinţa, spre stânga sau dreapta. Prin urmare, totul se întâmplă cel mai probabil la nivelul măduvei spinării.

Indiferent ce ceea ce produce această modificare în organismul uman, stângacii nu mai sunt priviți astăzi cu suspiciune, teamă sau antipatie. Opoziția dreptaci-stângaci fiind tot mai puțin un criteriu de discriminare, așa cum se întâmpla în trecut.

În Roma Antică, Julius Caesar a decretat ca bărbații să scrie doar cu mâna dreaptă, stângacii fiind numiți „ghinioniști” sau „neîndemânatici”. Cu foarte mulți ani în urmă, existau numeroase superstiții în legătură cu stângacii. Se presupunea că spiritele rele se furișează peste umărul stâng și se arunca sare peste acel umăr pentru a le îndepărta. Totodată, vărsarea solniței însemna pur ghinion și acest gest putea fi contracarat doar prin aruncarea unei cantități mici de sare peste umărul stâng.

În zilele noastre mai sunt valabile o serie de credințe populare: dacă te mănâncă palma dreaptă primești bani, dar dacă te mănâncă palma stângă dai bani; dacă ți se bate ochiul drept urmează să te întâlnești cu un prieten, dacă ți se bate cel stâng o să vezi un dușman; dacă pornești într-o călătorie sau dacă treci pragul casei sau al unei instituții cu piciorul stâng, vei avea ghinion etc.

În România, stângacii încep tot mai mult să fie priviți ca niște oameni normali, toleranța societății fiind până la urmă firească. Acum câțiva ani, s-a deschis primul magazin online din țară (www.e-stangaci.ro), acesta comercializând obiecte realizate special pentru stângaci, care au rolul de a le face acestora viața mai ușoară. Aproximativ 10% dintre stângacii din țară folosesc obiecte direct destinate lor, iar numărul lor este în continuă creștere. Ei se adaptează conjuncturii economico-financiar-sociale actuale, lumea fiind configurată după mecanismele de funcționare ale dreptacilor.

Cercetătorii sunt de părere că a fi stângaci vine la pachet și cu o serie de avantaje importante: un nivel mai ridicat de creativitate şi de ambiţie, spirit combativ, viziune și aptitudini de leader.

La nivel mondial, istoria noastră a fost marcată de o serie de stângaci cu nume sonore precum: Napoleon, Alexandru Macedon, Da Vinci, Michelangelo, Ioana D’Arc, Albert Einstein, Charlie Chaplin, Marilyn Monroe etc. Suntem contemporani cu stângaci la fel de celebri: Bill Gates, Prințul Charles, Angelina Jolie, Jim Carrey, Barack Obama, Nicole Kidman, Robert de Niro, Sylverster Stallone, Tom Cruise, Pierce Brosnan, Morgan Freeman, Brad Pitt etc.

Pe plan național, ne putem mândri cu stângaci cu nume reprezentative precum: Mihai Viteazu, Majestatea Sa Regele Mihai I, Gheorghe Hagi sau Lucian Bute.