Voi unde mergeți în concediu?

A venit vara, gândul îmi este la concediu. Anul trecut mi-am promis că nu mai calc pe litoralul românesc. Marea e frumoasă, plaja e superbă, dar prețul e mult prea mare, iar drumul e cumplit. M-am informat despre o călătorie cu avionul. Mi s-a încrețit chelia. Prețul e unul uriaș. Ceva nu e în regulă. Cu mașina? Nici vorbă? Sunt sătul de condus pe drumuri aglomerate, pe drumuri unde nebunii fac legea, unde mulți dintre conducătorii auto stau cu telefoanele între picioare și cu ochii în ele. Sunt prea multe accidente, mult prea multe. Am înțeles că șirul modificărilor la Codul Rutier e unul cumplit de lung. Am făcut niște calcule. E aproape mai ieftin să zbori în vacanță pe litoralul turcesc. Aflu că la Felix e rezervat cu luni și luni înainte. Aici, prețurile sunt lux de mari. Cine zicea că românii nu au bani? Să nu vă mai aud! Românii au bani. Uitați-vă pe drumuri. Nu mai încap mașinile. Poate greșesc, cineva îmi spunea că numărul mare de mașini arată de fapt că suntem tot mai săraci. Românul e fudul. Are impresia că mașina îl validează social. Are mașină de lux, dar n-are bani să îi umple instalația cu freon sau să îi pună o anvelopă de calitate. De politică m-am săturat. Aud că Israelul e acuzat de genocid. Acuzația vine de la ONU. Ceva îmi dă cu rest și încep să îmi pun mari semne de întrebare. Am fost în Israel. M-am întrebat de multe ori: ce ar face Israelul fără Palestina? Revin pe plaiuri locale. E forfotă în oraș, e vremea festivităților în școli. Oare când directorii de școli nu îi vor mai chema pe politicieni la aceste festivități? E vară și e cald. Drumul Zalău – Ortelec – Brebi – Creaca a fost reabilitat recent. Culmea, zilele trecute au început să sape în mijlocul drumului, pe porțiuni ceva mai mici. Oameni buni, ce se întâmplă? Am impresia că este haos, un haos pe care noi toți îl girăm și locul unde ne plângem este doar nenorocitul de facebook, dar și acolo tot mai mult sub anonimat, nu de alta, dar suntem foarte viteji. Vacanță plăcută!

