Viceprimarul Zalăului, Nicolae Fazakas, pe lista ANI a “incompatibililor” după rezultatele alegerilor locale

Agenţia Naţională de Integritate (ANI) a transmis, recent, instanţelor care validează mandatele aleşilor locale o listă cu numele candidaţilor la alegerile locale aflați definitiv din punct de vedere juridic în incompatibilitate sau în conflict de interese. În această listă se găsește și actualul viceprimar al municipiului Zalău, Fazakas Nicolae, ales din partea UDMR în funcţia de consilier municipal la alegerile locale din 27 septembrie. Conform Agenţiei Naţionale de Integritate, Fazakas Nicolae se află sub interdicţia de trei ani de a ocupa o funcţie eligibilă, fiind găsit în incompatibilitate în perioada iulie 2012 – august 2013, deţinând în același timp funcţia de viceprimar al Zalăului şi cea de reprezentant al municipiului în Adunarea Generală a Acţionarilor în cadrul societății de transport local “Transurbis” (funcție pentru care nu a primit nicio indemnizație, n. red.), după cum se arată în raportul ANI, rămas definitiv prin decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. Instanța a stabilit, anul trecut, că poate rămâne la latitudinea Consiliului Local Zalău aplicarea sancțiunii de reducere cu 5 la sută a indemnizației de viceprimar, timp de două luni, sancțiune pusă în aplicare, de altfel, de Consiliul Local Zalău, anul trecut. Potrivit legislaţiei în vigoare, „persoana faţă de care s-a constatat existenţa conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcţie sau o demnitate publică ce face obiectul prevederilor prezentei legi, cu excepţia celor electorale, pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcţia ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcţie eligibilă nu mai poate ocupa aceeaşi funcţie pe o perioadă de trei ani de la încetarea mandatului”. Fazakas Nicolae a candidat la alegerile din 27 septembrie pentru fotoliul de primar al Zalăului şi a ocupat poziţia a doua pe listele pentru Consiliul Local. Referitor la această situație, Fazakas Nicolae a declarat pentru Magazin Sălăjean: “Am fost găsit incompatibil pentru că în perioada 2012-2013 am fost în AGA la Transurbis (am fost delegat de către consilierii locali fără a fi remunerat, participând la doar două ședințe). Consider că am fost deja sancționat pentru acest lucru, anul trecut, de către colegii consilieri, sancțiunea constând în diminuarea salariului cu 5 la sută pe o perioadă de două luni, în accepțiunea mea nefiind posibilă o altă sancțiune pentru aceeași faptă. Au fost neconcordanțe între diferite legi, acestea fiind între timp reglementate. Dosarul meu de participare la alegerile locale a fost acceptat de Biroul Electoral Central, respectiv trimis la Judecătorie, nefiind nici o restricție în acest sens. Totodată, vreau să menționez că nu am primit până în prezent, din partea nimănui, o decizie în acest sens prin care să mi se interzică candidature pentru o funcție publică în următorii trei ani”, a spus actualul viceprimar al Zalăului, Fazakas Nicolae. Reprezentanții UDMR Sălaj consideră că o sancțiune în această situație a fost deja aplicată și că, dacă actualul viceprimar nu va fi validat pentru un nou mandat de consilier local, UDMR va fi nevoit să îl propună pe următorul candidat de pe liste, acesta fiind Szöllősi Tibor sau un alt candidat.

Foto © Magazin Sălăjean