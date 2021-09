Vânzătorii de iluzii

Îmi place, îmi place că rețelele de socializare au contribuit din plin la distrugerea normalității din demersurile de a avea o societate bazată pe valori, pe ordine, pe disciplină. Rețeaua de socializare este plină de sfaturi, toți dau sfaturi, toți te îndrumă, omul nu se mai duce la medic, omul pune întrebări pe facebook, imploră, aruncă rahatul în toate părțile, distruge, omului îi place să facă asta, nu își mai dorește adevărul, nici nu prea mai vrea să știe adevărul, el se hrănește doar cu ceea ce îi convine, nu acceptă nimic altceva. Mă crucesc ce văd pe grupurile de părinți, de mame, de tătici, de mecanici, de trafic rutier, de te miri ce. Toți postează, îndrumă, înjură medicii, îi înjură și pe jurnaliști, îl înjură pe Klaus, pe Orban, pe Iliescu, pe toți. Noi și bulgarii, nu? Omul e grăbit în trafic, claxonează, se bagă, urlă că nu are timp, este agitat, se grăbește, dar are tot timpul din lume pentru a sta pe rețeaua de socializare. Ce s-ar întâmpla dacă s-ar bloca toate rețelele de socializare? Vă spun eu! Ar fi aglomerație la secțiile de psihiatrie! Măi, omul uită să trăiască în realitate și preferă tot mai mult viața ireală, viața pe rețeaua de socializare. Acolo se simte el în siguranță. Problemele de exprimare nu mai deranjează pe nimeni, sunt la ordinea zilei. Da, este adevărat, și noi jurnaliștii o comitem uneori. E vina noastră, poate și a voastră! Unii zic că presa actuală este exact oglinda societății. La fel e și cu politicienii. Îi înjurăm, dar eu cred că, de fapt, ne înjurăm pe noi. Cine i-a ales? Noi, nu? Cine zicea că sunt procese, că rețeaua de socializare e spațiu public, că aici nu sunt permise injuriile, atacurile la persoană, defăimarea? Băieți, sunteți naivi! Rețeaua de socializare e plină de popi falși care se promovează, care anunță că alungă blesteme, că te rezolvă să ai bani, că te scapă de datorii, că te vindecă de boli, iar naivitatea lovește în plin. Uneori e prea târziu. Unii sunt obsedați de securiști, sunt înverșunați, au impresia că sunt urmăriți de securiști, ascultați, văzuți etc. Râd cu lacrimi. Eu chiar că e nevoie de securiști buni, nu de ăia care să se ocupe de găinării. Da, rețeaua de socializare este locul în care tot mai mulți vrem să ne mutăm, să trăim, să învățăm. Până și nenorocita asta de pandemie s-a mutat pe facebook. Toți se pricep la pandemie, la vaccin, la măsuri sanitare. La dracu! Nu știam că avem mii de zălăuani care sunt pricepuți la medicină, nu știam că au terminat medicina. Băi, ăștia dau sfaturi, critică, aruncă noroi, iar dacă îți permiți să le spui că ești vaccinat, totul s-a terminat pentru tine. Te vor spurca și ai toate șansele să ajungi aliatul diavolului pentru că i-ai permis asistentei de la Casa Armatei să îți bage în mână serul ăla pe care îl numim vaccin. Ce mai faceți, tot pe facebook?

