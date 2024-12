Un nou număr al revistei „Caiete Silvane”

A apărut ediția online a nr. 239 (decembrie 2024) al revistei Caiete Silvane, publicație editată de Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj, sub egida Uniunii Scriitorilor din România, Consiliului Județean Sălaj și Primăriei Municipiului Zalău. Detalii pe caietesilvane.ro. Ediția tipărită va fi distribuită începând de joi, 12 decembrie 2024.

Din cuprins: Anchetă „Caiete Silvane” (I). A întrebat Daniel Săuca, răspund Nicolae Goja și Andrea H. Hedeș ■ Viorel Mureșan, Umor dialectal ■ Imelda Chința, Autori sub lupă ­– Geografii literare ■ Carmen Ardelean, Irizări și neantizări ■ Corina Știrb Cooper, „De îmblânzit Luna”, la Editura „Caiete Silvane” ■ Poeme de Corina Știrb Cooper ■ Menuț Maximinian, Povești culese și colinde alese ■ Gheorghe Moga, De ce spunem așa ■ La Editura „Caiete Silvane” a apărut volumul „Zbor 5. Antologie de versuri și proză” ■ Viorel Gh. Tăutan, Convulsiile unui manuscris ■ Alina Sorana Tarmu (Tăutan), Salopeta matlasată ■ Vasile Hatos, Un model paideic în cultura românească ■ La Editura „Caiete Silvane” a apărut volumul „Vecinii/The Neighbors/ םינכש” de Flavius Lucăcel ■ Marcel Lucaciu, Neliniști răzlețe (XI) ■ Ioan F. Pop, Texte de trecut (in)existența ■ Szabó Attila, „Prezențe”. Expoziția artistei Vári-Váncza Edith ■ „Timp din anotimp” de Voichița Lung la Editura „Caiete Silvane” ■ Alice Valeria Micu, Pledoarie finală ■ Alexandru-Bogdan Kürti, Radu Țuculescu și-a prezentat cărțile la Zalău ■ Radu Țuculescu, Gudrun ■ Marin Pop, Fildu de Jos – 775 de ani de la prima atestare documentară ■ László László, După 35 de ani despre primul document oficial postdecembrist ■ Alexandru Jurcan, Sulina și Tarkovski ■ Vasile Burja, Școlile Blajului – popasuri aniversare ■ Versuri de Ancuța Mărieș însoțite de o parodie semnată de Lucian Perța ■ Poeme de George Vigdor ■ Versuri de Christian Sinicco, în traducerea Luciei Ileana Pop ■ Două poeme de Silvia Bodea Sălăjan ■ Diana-Cristina Teieru, Arhetipul feminin, între studiile culturale și istoriile ficționale ■ Monica Mare, Obiceiuri și tradiții de Crăciun din satul Năpradea ■ Teodor Sărăcuț-Comănescu, Fiul Harului ■ Daniel Mureșan, Cronica de concert. Dream Theater – Live in Praga ■ Simona Ardelean-Samanta, Filmografiile Simonei, System Crasher (2019) ■ Corina Știrb Cooper, Alexandru-Bogdan Kürti, Viorel Mureșan, Malaxorul de decembrie ■ Omagiații lunii decembrie (din Baza de date a Bibliotecii Județene I.S. Bădescu Sălaj) ■ Arca poeziei, William Butler Yeats, El se tânguie pentru schimbarea sa și a iubitei sale și dorește sfârșitul lumii, traducere de Lucian Blaga, o rubrică de Viorel Mureșan.

M. S.