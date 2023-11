Tinerii Sălajului

Mă bucur că Sălajul are și tineri buni, inteligenți, educați, cu un potențial extraordinar. Întâmplarea a făcut să ajung la un curs de robotică găzduit de Colegiul Tehnic „Alesandru Papiu Ilarian” din Zalău. Nu mi-a venit să cred ce tineri talentați sunt aici. Un adolescent se trezește zilnic la 5,30 și vine cu autobuzul peste 20 de kilometri până la Zalău. O dată sau de două ori pe săptămână, adolescentul rămâne până spre seară la cercul de robotică și abia apoi se întoarce acasă. În vară, pe elev l-am întâlnit la evenimente private unde muncea ca ospătar. Tot la acest curs am întâlnit o elevă premiantă, coordonatoarea echipei de robotică, o tânără care în timpul liber este angajată la o companie privată. Sunt doar două exemple de tineri care au înțeles că nimic nu cade din cer, că nu pot obține rezultate fără muncă și că viața asta le va oferi multe dacă vor munci, dacă vor ieși din zona de confort. Am fost tare mândru să descopăr alți tineri ce pot fi un reper, un exemplu chiar și pentru noi, pentru adulții veșnic nemulțumiți, pentru cei care se plâng cu nemiluita, dar au timp zilnic pentru a comenta sub veșmântul protector al anonimatului. M-am săturat de anonimii care se bat cu pumnii în piept, iar de pe marginea canapelei dau indicații tuturor, cunosc viața, știu să arunce cu stropi murdari de noroi. Bine, ei doar atât pot și atât știu să facă. Sictir! Eu zic că nu este totul pierdut în societate. Avem și tineri talentați, adolescenți pe care ziua de mâine îi va transforma în ingineri sau judecători. Sper să fie unii drepți, buni, intoleranți cu cei ce merită să înfunde pușcăriile. Gata cu vorba. E timpul să avem grijă de acești copii, e timpul să înțelegem că de noi depinde ca tinerii buni să ajungă acolo unde trebuie.

Share Tweet Share