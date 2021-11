Sunt nesimțit, m-am vaccinat. Am să mor, dar nu acum

Discuțiile pe tema vaccinării împotriva SARS-Cov2 au luat-o razna în spațiul public, iar românul dovedește din nou că nu este doar mecanic, instalator, profesor, chimist, om de știință, fermier, ci și medic, fraților, medic specializat pe facebook! Trist este că avem inclusiv demnitari care s-au specializat în medicină pe facebook, iar profitul de pe urma băii de mulțime este tot mai mare. Dumnezeule, asemenea specimene grohăitoare au sute de mii de vizualizări, românii le distribuie filmulețele, postările, aceste personaje transpirate, obeze de nesimțire, au tot mai mare succes. Tot mai mulți români gustă asemenea preparate stricate, servite în mediul virtual, iar rețeaua de socializare a ajuns puntea de lansare pentru tot mai mulți imbecili, nesimțiți fără scrupule. Desigur, momentul în care culegem ceea ce am semănat a venit, acolo suntem! Ziua mi-a început bine, dar s-a sfârșit prost. După multă vreme, m-am întâlnit cu o cunoștință despre care știam că era bolnavă, avusese o formă de cancer. Din fericire, femeia s-a vindecat. Mi-a spus de nenumărate ori cât de mult le datorează medicilor pentru că au salvat-o, se ruga pentru ei, cred că le-a făcut și o scrisoare de mulțumire. Acum, femeia asta era recalcitrantă. Mi-a spus câte în lună și stele, îi înjură pe medici, îi face escroci și este convinsă cu Dumnezeu se va ocupa de ei și de tot neamul lor. Măi, mi-a stat inima în loc! În halul ăsta a ajuns românul? Femeia asta mi-a întors stomacul pe dos, țipa, urla împotriva medicilor și a vaccinării. E trist, e trist că femeia asta a terminat și o facultate, a profesat, chiar a predat. Nu mi-a venit să cred că un asemenea om poate crede în conspirații, în vaccinul prin care te curentează sub piele, te omoară, îți bagă cosași uscați în braț. Tot mai mulți români sunt pricepuți la toate și la nimic, iar asta se vede în țara noastră, în societate, în politică, inclusiv în presă. Da, inclusiv noi, presa, avem o mare parte din vină și am contribuit din plin la acest haos. Și suntem abia la început. Nu mai scriu, am scris destul. Cine naiba să să citească un text atât de lung? Sunt un nesimțit, m-am vaccinat și am să mor, dar nu acum!

Share Tweet Share