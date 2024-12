Retrospectiva unui an care își ia zborul

Nu multe mai sunt orele până când noul an își intră în drepturi. Și cu toate acestea, nu puține ar fi cuvintele pentru a putea descrie cum a fost acest an în gândurile și sufletele atâtor milioane de români. Un lucru e cert. Anul 2024 a fost unul de foc, un an cuprins de schimbări serioase pe mai toate planurile. În acest an, mai mult ca oricând, țara noastră a atârnat pe un fir de ață din multe puncte de vedere. Multe lucruri bune s-au întâmplat, multe reușite sunt vizibile pentru întreaga societate, dar în ciuda acestui fapt, nu au cum să nu fie uitate cele care au destabilizat parcursul politic, social sau economic al țării, și al micului nostru județ.

Politica a fost mereu unul dintre subiectele care a ținut aprinsă orice conversație dintre majoritatea oamenilor. Intenționând a face o retrospectivă asupra acesteia, ar fi foarte multe de spus și de ținut minte. De la figuri noi, la deja cunoscuții politicieni, de la alegeri importante și până la anularea lor, toate au avut o scânteie care să stârnească revolte și îngrijorări. Societatea, fără nicio îndoială, e împărțită în două. În acest moment, orice discuție pe această temă poate da naștere disputelor. În 2024, mai mult ca oricând, politicienii au avut parte de cel mai duș rece primit în ultimii ani. Și cu toate acestea, se pare că tot degeaba. Încă este așteptat acel „mai bine”. Au existat și categorii de oameni care au avut de suferit în urma acestor alegeri ce vor lăsa răni în rândul multora ascunși de ochii lumii. Egalitatea nu există și e departe de a exista. Putea să aibă România pentru prima dată o femeie președintă? Poate, asta nu se știe, că nu am mai avut ocazia de a afla. Au mai existat șanse care nu au avut succes însă și în urmă cu cinci ani. Femei în politică? Da, sunt. Dar este loc de și mai multe. Și astfel de situații au creat polemici și au separat oamenii, pe fondul percepțiilor diferite asupra unor subiecte importante pentru unii, dar ignorate de alții.

Și deși jocurile politice sunt cum sunt, încă există familii și copii și care o duc greu, lipsiți de posibilitatea de a merge la școală și de a-și forma un viitor. Sistemul de sănătate mai are nevoie de însănătoșire, iar educația pare că o ia pe căi mai bune, dar mai are nevoie de îmbunătățiri. Lent, dar bine, România o ia pe calea dezvoltării. Timid, dar o face. Încă există o mulțime de lucruri de reparat și îmbunătățit, dar totul va fi posibil cu oameni responsabili și implicare. Oricum ar fi politica, întâi de toate să fim oameni, că doar și aceasta se face doar cu oameni. Nu a fost un an ușor, dar speranța pentru toate acestea încă poate reprezenta un reper în gândul fiecăruia. Anul 2025 să fie unul cum fiecare și-l propune, si de ce nu, opusul a celor relatate, că e politică, că e tot ce ține de ea și e pentru fiecare în parte. Să fie un an cu bucurii, împliniri și sănătate, că-i mai importantă decât toate. An nou fericit!