Primarul cocalar

În Sălaj nu prea contează dacă ai dosar penal, dacă ai fost condamnat sau dacă versurile pe care le cânți sunt pline de vulgarități. Dimpotrivă, succesul îți este garantat, poți urca pe scenă și ești plătit. Mi-a stat mintea în loc când am văzut cine a cântat la sărbătoarea mai multor comune sălăjene, dar o comună le-a întrecut pe toate. N-am nimic cu primarii acestor comune, dar cred că societatea asta se duce naibii, scade de la un an la altul. Când chemi un condamnat, un exclus din biserică și un așa zis cântăreț pe buzele căruia dansează vulgaritățile și cuvintele ce reprezintă părțile corpului folosite pentru a urina, defeca și înmulți, aproape totul e pierdut. Chiar nu îi înțeleg pe acești primari. Măi, oameni buni, ce vreți voi de la comunitățile pe care le păstoriți? Vreți oameni educați, vreți o comunitate educată, închegată, curată, disciplinată? Păi cum naiba să construiești o asemenea comunitate cânt tu, primarule, accepți la ziua comunei tale astfel de specimene? Ceva nu se leagă. Am impresia că și calitatea umană și socială a tot mai multor primari de comune sălăjene scade. Puținii elevi din comună învață la școală să fie buni, să nu înjure, să nu încalce legea, să se ferească de oameni răi, de infractori. Ce să vezi, primarul face exact invers. Acel primar aduce în fața acestor elevi, inculpați, condamnați și cocalari implicați în nenumărate scandaluri naționale din cauza versurilor pline de obscenități. Felicitări, domnilor primari, cu voi, viitorul țării noastre este asigurat. Excepții există. Sălajul are și comune cu primari care au înțeles că adevărata cultură este importantă. Îi respect pe acești primari, dar sunt puțini.

