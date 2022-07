Preţuri mari, inflaţie mare şi prognoze pesimiste

Preţurile de consum în luna iunie a acestui an comparativ cu luna anterioară au crescut cu 0,8 la sută. Potrivit ultimului raport emis de Institutul Naţional de Statistică cu privire la „inflaţia şi evoluţia preţurilor de consum – iunie 2022”, rata inflaţiei de la începutul anului (iunie 2022 comparativ cu decembrie 2021) este 10,0 la sută. De asemenea, rata anuală a inflaţiei în luna iunie a acestui an comparativ cu luna iunie a anului trecut este 15,1 la sută. Rata medie a preţurilor de consum în ultimele 12 luni (iulie 2021 – iunie 2022) faţă de precedentele 12 luni (iulie 2020 – iunie 2021) este 9,3 la sută. Potrivit sursei menţionate, indicele armonizat al preţurilor de consum în luna iunie a acestui an comparativ cu luna mai este 100,78 la sută, iar rata anuală a inflaţiei în luna iunie a acestui an comparativ cu luna iunie a anului trecut calculată pe baza indicelui armonizat al preţurilor de consum (IAPC) este 13,0 la sută. Rata medie a preţurilor de consum în ultimele 12 luni (iulie 2021 – iunie 2022) faţă de precedentele 12 luni (iulie 2020 – iunie 2021) determinată pe baza IAPC este 7,9 la sută.

