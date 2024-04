Politică și alegeri

N-am să mai scriu în perioada următoare despre mărețele realizări ale primarilor și primăriilor. A început deja campania electorală, iar cea oficială începe luna viitoare. Curg planuri mărețe, sunt deblocate finanțări, brusc se găsesc bani pentru lucrări intrate de mult prea mult timp în adormire. Ceea ce voiam să vă spun este că au reapărut personaje locale obsedate de ideea candidaturii, de încercarea de a deveni primar, consilier, orice, doar să prindă o poziție în administrația locală sau județeană. Nu știu cum reușesc unii candidați să facă rost de mii și mii de semnături, iar la alegeri nu obțin nici măcar un sfert din voturile care să confirme iscălitura primită pentru a putea candida. E momentul în care prostituția, alta decât cea practicată de prostituate, atinge cote inimaginabile, iar cei care se prostituează o fac public, la scară largă, pe bani, normal, fără remușcări, fără mustrări de conștiință. Uneori am impresia că românii nu mai vor să fie conduși de oameni buni, corecți, fără probleme de integritate, ci vor conducători gata să mai închidă un ochi, să o lase mai moale cu legile dure și clare. Vrem noi oare ordine în țara asta? Am început să am mari îndoieli. Ar accepta românii ca cei care conduc băuți să rămână pentru totdeauna fără permis, cei drogați să intre sigur la pușcărie, iar cei care ucid intenționat să fie pedepsiți crunt așa cum se mai întâmplă prin diferite state ale lumii? Aproape sigur nu se dorește așa ceva. Nu peste mult timp vor avea loc alegeri. În perioada imediat următoare, Sălajul va redeveni important pentru lideri de la centru, din capitală, își vor aminti de județul pălincii, de județul Zalău, de municipiul Sălaj. Asta mă supără, faptul că cerșetorii de voturi de la centru își amintesc de județul nostru doar o dată la câțiva ani, iar restul e doar praf în ochi. Să fim optimiști, e primăvară, e frumos, războiul încă e destul de departe, iar în caz de ceva, NATO ne salvează, nu? Dar noi, noi ce facem?

Share Whatsapp Email