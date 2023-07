Plouă, sunați la 112

E vară, iar vara plouă, poate vine și furtuna, uneori sunt inundații, dar e și foarte cald. Normal, e vară. Iarna vine ninsoarea, e frig, e zăpadă, poate chiar și polei. E cinci dimineața și telefonul îmi sare în cap, RO – ALERT mă anunță că e jale, că vine ploaie mare, că e vânt, că e vreme grea, că s-ar putea să fie cald. Sunt buimac de somn, dau cu telefonul de pământ. Mă sună mama speriată, vine copilul aproape plângând, e speriat, a primit și el mesaj de avertizare pe telefon. Toată casa e în picioare. Ce naiba se întâmplă? Nimic, a tunat bine, a venit o ploaie puternică și s-a făcut senin, a ieșit și soarele. Zilnic primim avertizări meteorologice, ba e cald, ba sunt nori, ba e disconfort termic. Măi, uneori am impresia că suntem nebuni sau poate eu nu mai sunt cu toate țiglele pe casă și nu înțeleg. Dumnezeule mare. Primim avertizare pentru orice, iar sălăjenii sar cu sutele pe Facebook postând că plouă, că e vânt, ba că e soare și e cald. Ceva îmi scapă, ceva nu e în regulă. Cred că ajungem niște sclavi, unii foarte slabi. Măi, fraților, trimiteți avertizări doar când e ceva cu adevărat nasol, când stă să cadă cerul peste noi, când vine Moise și desparte apele, dar nu mai alertați oamenii la orice ploaie, vânt sau ninsoare. Ne vom obișnui cu aceste avertizări, nu le vom mai băga în seamă, iar când situația va deveni cu adevărat critică s-ar putea să nu mai reacționăm. Primești trei alerte într-o zi și simți că îți pușcă capul. E agitație, e zgomot, vine ploaia, trebuie să ne adăpostim, să nu cumva să ne ude până la piele că răcim și trebuie să fugim la urgență sau la permanență. Uneori chiar am impresia că devenim niște oameni tot mai slabi. Îmi amintesc de copilărie. Mergeam cu bunicii pe câmp. Fulgera, ploua cu găleata, credeam că se rupe pământul, dar nu ne agitam atâta. O priveam pe bunica, își făcea cruce și îmi acoperea urechile cu palmele, stăteam sub căruță, iar după o vreme, ploaia înceta. Deceniile au trecut, acum suntem avertizați că vine ploaia, că tună și fulgeră, iar când plouă avem impresia că e sfârșitul lumii. E vară, e anormal să fie cald, să vină ploaia, să tune sau să fulgere? Nu cred că mai avem mult și vom suna la 112 când va începe să plouă.

