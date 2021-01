Pensia lui Donald Trump va fi mai mică decât cea mai mare pensie din România

Fostul preşedinte american Donald Trump are dreptul la o remunerație sub formă de „pensie pentru foştii preşedinţi”, în valoare de 221.400 de dolari pe an, adică 18.450 de dolari pe lună, ceea ce îl poziţionează mai jos decât cel mai bine plătit pensionar din România. Cea mai mare pensie din România este de 78.634 de lei pe lună, adică peste 19.600 de dolari, conform declaraţiilor ministrului Muncii Raluca Turcan. În ceea ce-l priveşte pe fostul preşedinte Donald Trump, acesta ar putea să nu mai primească pensie prezidenţială deloc, în contextul în care punerea sub acuzarea continuă în Senatul american, conform CNN. Legea este ambiguă, întrucât prevede că un preşedinte nu va primi pensie dacă este demis din birou, însă Trump a părăsit deja Casa Albă, deşi procedura de demitere şi punere sub acuzare continuă. Cu toate acestea, dacă va beneficia de statutul de fost preşedinte în continuare, pe lângă pensie Trump va primi şi beneficii care pot depăşi chiar şi 1 milion de dolari pe an, acestea vizând călătorii, spaţii de birouri sau salarii pentru echipa sa. Conform unei analize realizate de National Taxpayers Union Foundation, din 2000 până în prezent foştii preşedinţi americani au încasat beneficii în valoare totală de 56 de milioane de dolari.

