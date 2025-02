Nici iarna nu mai e ce a fost odată…

Nu mult mai este până primăvara își intră în drepturi depline, dar cert e că iarna aceasta nu a fost una așa cum și-o amintesc cei mai mulți, mai ales părinții și cei înaintați în vârstă. Slabe ninsori spre deloc ne-au mai surprins din când în când, dar cu toate acestea, nu pot fi comparate cu cele de demult. De mic copil, atunci când omătul acoperea tot ce prindea în cale, era momentul mult așteptat de mai toți. Cu săniile pregătite, de la mic la mare, toată lumea se îndrepta spre dealuri pentru a se bucura cu orele de zăpada proaspăt așternută și de atmosfera asemănătoare celei de la munte. Până la lăsarea ultimei raze de soare, uneori cu ger și stratul consistent de nea înghețat și rece, fiecare dintre noi simțeam anotimpul răcoros așa cum trebuia să fie. Nimic nu mai conta, nici ghetele ude, nici hainele și piele uscată de la frig. Era iarnă și atât.

Acum, de la un an la altul, apar discuții asupra iernilor ce par tot mai blânde. Dor mult e pentru zăpadă, deși pentru cei mai mulți reprezintă o grijă în minus. Nu străzi de deszăpezit, nu pericole pentru șoferi și pietoni. Cu atât mai mult, verile sunt tot mai uscate, fierbinți, iar ploile sunt momentele rare când oamenii recapătă puterea pierdută în timpul zilelor toride. Din nou, mulți ar spune că nu e prima dată, că de mai mereu există secetă vara. Cu siguranță da, dar în limita măsurii pentru a expune astfel de aspecte, dați fiind puținii ani de viață și experiențe trăite, de la an la an e observabilă o schimbare tot mai evidentă a vremii. În ciuda conspiraționiștilor, aspectele privind încălzirea globală sunt tot mai clare și bine argumentate pentru ceea ce trăim astăzi. Echilibrul sezoanelor se pierde, iar căldura bate frigul chiar și atunci când nu ar fi cazul.

Acestea sunt probleme reale, și nu doar în România sau acasă pe meleagurile noastre, ci în mai toată lumea. Cum unii și alții au ajuns să ofere informații vitale despre nanocipurile din suc, despre formula apei și multe alte mistere deslușite abia acum, fiecare persoană trebuie să aibă în vedere și această problematică ce ne afectează în mod direct calitatea vieții. Politicile pentru mediu sunt aspecte ce trebuie să aibă parte de un plus de atenție. Și pași mărunți există pentru combaterea poluării, dovedit fiind faptul că aceasta contribuie la schimbările climatice. Orașele din România se aliniază standardelor internaționale și observăm măsuri necesare pentru combaterea ei. Fie vorba de Cluj, București, Timișoara sau chiar Zalău, orașele devin mai prietenoase cu mediul. Transportul public e un aspect care a avut parte de schimbări, astăzi bucurându-ne de alternative nepoluante. Nu în totalitate, dar sunt politici implementate bine. E un pas mic, poate chiar mult prea mic spre a face minuni, dar totul începe cu lucruri mărunte. Cu siguranță nu ne vom bucura de iernile de odinioară că avem troleibuze și autobuze electrice, dar totul se schimbă de la lucrurile mici și până la implicarea fiecăruia în parte.