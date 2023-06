La mulți ani, copile! Bun venit în haos

Copilul m-a întrebat când merge la școală. Am belit ochii și am ridicat din umeri. Ciudat, copilul nu se bucură că stă acasă. Au și profesorii dreptatea lor. Am înțeles că vor și polițiștii în grevă, că cei din sănătate se pregătesc de proteste, că sunt și alți lucrători la stat gata să protesteze. Bani, toți vor bani mai mulți, salarii mai mari. E normal să trăim bine, să câștigăm, să avem bani. Uitați-vă ce prețuri sunt. Nu acuz pe nimeni, fiecare este liber să facă ce dorește, dar parcă e prea mult haos, iar eu am început să mă satur. Unii își trag pensii speciale și tac mâlc. Nici Dumnezeu nu se poate apropia de pensiile lor, judecătorii și-au mărit salariile, primesc și retroactiv, iar alții scot limba, unii se bucură și de o amărâtă de picătură. E și ea ceva. Muncitorii din privat înjură printre dinți, nu fac nimic, nu pot face nimic, ei intră în ture și muncesc, unii bagă și pe schimburi. La ei nu se gândește aproape nimeni. Cum era cu economia, cine duce economia țării? La naiba cu privatul, nu? Nimeni nu spune nimic de amărâții care muncesc în privat. Am văzut atacuri virulente îndreptate împotriva companiilor multinaționale, românul spurcă mașina Dacia, arată cu degetul spre fabrica franceză de anvelope, spre uzina de țevi. Băbăieți, ce faceți dacă uzinele astea își iau tălpășița și pleacă din Zalău? Vă spun eu. Orașul ăsta devine o comună, mii de oameni o să sufle în degete, iar alte câteva sute de firme mici pun lacătul pe poartă. La asta nu vă gândiți, nu? Să lăsăm economia, m-am abătut de la subiect. Am văzut licee din Zalău cum se lăudau cu festivități de absolvire, am văzut primari și alți lideri promovați cu nemiluita pe rețele de socializare și lăudați că au fost la festivități. Alții n-au fost, s-au aliat cu profesorii. E harababură, nu știe stânga ce face dreapta, iar incultura crește tot mai mult și râde-n hohote. Mai contează școala, mai contează performanța? Câți foști olimpici din Sălaj lucrează în instituțiile publice locale? Să-mi spuneți și mie dacă știți. Ai loc doar dacă ești membru de partid sau simpatizant. Degeaba ești cu zece la școală, nu contează, ești nimeni! E Ziua Copilului, e sărbătoare, sunt o grămadă de zile libere pentru bugetari, e plin de activități, de spectacole. La mulți ani, copii! Iertați-ne pe noi, adulții. Vă rog să ne scuzați frustrările și nebuniile. Copii, nu vă grăbiți să creșteți, lumea adulților e tot mai rea și mai grăbită spre nimic.

