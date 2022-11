Gânduri pentru suflet

Astăzi este 1 noiembrie, ziua în care fără să vrem ne aducem aminte de cei plecați în lumea celor drepți. Este ziua în care ne cinstim morții, zi pe care o cunoaștem sub denumirea de „Luminație” sau „Ziua Morților”. Încercăm să ajungem la mormintele lor cu lumânări, flori sau coroane și, mai mult decât atât, unii ne aducem aminte cu drag și dor de cei plecați de lângă noi pentru totdeauana, alții… cu mai puțin drag. Fără să vrem, pe cei plecați îi respectăm poate după ce nu mai sunt. Există cazuri în care pe cei morți, cărora astăzi le aprindem o lumânare și le spunem în șoaptă o rugăciune lângă crucea unde își dorm somnul de veci, nu i-am căutat deloc atunci când erau în viață. Este vorba de respectul acela de a căuta pe omul de lângă tine, omul pe care-l cunoști. O căutare care nu ține de cadouri, ci pur și simplu o căutare care ține de simpla întrebare, fie virtuală sau telefonică, „Ce mai faci? Cum te simți?”. Fără să vreau, îmi aduc aminte de bunicii care nu mai sunt, în special de bunica care, an de an, se pregătea intens să cinstească în preajma acestei sărbători memoria soțului, a bunicului, plecat mult mai repede de lângă ea. Și nu doar pe a lui. Știa perfect să întrețină orice relație cu toți: familie, rude, vecini, consăteni și mulți alții. Nu avea nici telefon, nici internet și totuși știa. Zilele trecute am ajuns la ea, la mormânt. I-am dus o floare și o candelă și am citit și recitit ultima-i dorință scrisă pe piatra funerară. „Și în semn de rugăciune, Pe țărâna ce m-apasă, Două lacrimi tu depune, Ș-apoi du-te și mă lasă!”.

Share Tweet Share