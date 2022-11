Fiecare cu specializarea lui

Nu îmi place să mă bag unde nu îmi fierbe oala, dar am constatat că societatea e plină de specialiști. Atât de mulți specialiști avem, în toate domeniile, unii cu dublă sau chiar cu triplă specializare. Specialiști în sănătate, specialiști în economie, specialiști în energie și chiar specialiști în furt. Da, chiar și cei care fură, hoții s-au specializat! Unii în spargeri de locuințe, alții în spargeri de autoturisme și exemplele ar putea continua. Cert este faptul că specialiștii sunt la ordinea zilei. Ieri am intrat pe la farmacie ca să îmi cumpăr ceva pilule pentru răceală. Coada era destul de lungă și inevitabil, după un strănut de sub masca pe care o purtam, m-a abordat o doamnă. Așa părea, desigur din prisma ținutei. Mi-a spus că și pe dânsa a apucat-o așa tam-nesam strănutul și apoi tusea și că a luat medicamentul X, apoi ceaiul Y și multe altele. ”Degeaba mergeți la medic. Medicii ăștia habar nu au ce să îți dea, ascultați-mă pe mine, știu multe! Și masca de ce o purtați? ”, zicea femeia în timp ce se uita la mine. N-am reținut tratamentul ”prescris” de dânsa pentru că înainte de a ajunge la farmacie am trecut pe la medic care mi-a scris o rețetă. De regulă nu fac tratamente ”după ureche” și mă adresez medicului în astfel de situații. În primul rând medicul a urmat o școală în domeniu și cunoaște mult mai bine decât mine și decât alți ”specialiști” simptomele și tratamentul unei banale răceli. Ce mulți specialiști avem și cât de mult le mai place să iasă în față. Trebuie să se facă auziți și n-au deloc simțul ridicolului. Îi văd zilnic, inclusiv pe site-urile de știri. Scriu prost fel de fel de comentarii, criticând în permanență de fiecare dată când au ocazia. Din păcate nu sunt critici constructive, iar modul în care se exprimă spune totul despre ”specializarea” pe care o au.

Share Tweet Share