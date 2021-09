Îmi place la nebunie reclama aceea în care se spune că dacă „eşti stresat, devii stresant”. E foarte adevărat şi de fiecare dată când o privesc la televizor mă regăsesc. În astfel de situaţii, de stres, stresat sau deopotrivă stresant, nu sunt doar eu, ci mulţi alţii care poate neagă acest lucru. Cert este că oricât am încerca nu putem evita situațiile stresante și emoțiile negative pe parcursul întregii vieți şi mai cred că este necesar să învățam să facem față celor mai dificile perioade. O situaţie stresantă poate avea consecințe diferite și manifestări diferite, în funcție de…om, de persoană. Cred că felul în care fiecare dintre noi gestionăm stresul depinde de bagajul emoțional, de traume și de cum am învățat să ținem situațiile dificile sub control. Stresul, ca manifestare fiziologică, este până la urmă un răspuns perfect normal, natural și firesc al corpului, care se raportează la factorii ce provoacă răspunsul “luptă sau fugi”, iar când acesta nu este bine gestionat devine cronic, devine o problemă. În ultima vreme îmi impun că nu mai trebuie să încerc să controlez acele lucruri asupra cărora nu dețin nici un control. Multe lucruri în viață se află în afară controlului nostru, în mod special comportamentul altor persoane. Decât să ne stresăm pentru ele, cred că este important să ne concentrăm pe lucrurile pe care le putem controla, calea pe care o alegem pentru a reacționa la problemele pe care le întâmpinăm. Mai nou, încerc să văd partea plină a paharului, iar când înfrunt provocări majore, încearc să le privesc ca pe oportunități pentru dezvoltarea personală. Cert este că dacă alegerile noastre, ale fiecăruia, contribuie la apariția unor situații stresante, trebuie să reflectăm și să învațăm din greșeli. Pentru mine în situaţii stresante, când sunt stresată sau stresantă, este important să-mi împărtășesc sentimentele. Să exprimi prin ceea ce treci poate fi foarte eliberator, chiar dacă nu poți face nimic pentru a îmbunătăți situația. Trebuie să acceptăm faptul că trăim într-o lume imperfectă și că oamenii fac greșeli şi mai trebuie să lăsăm furia și resentimentele, eliberându-ne de energia negativă. Trebuie să învăţăm să iertăm, să uităm. Dacă uneori suntem stresaţi şi nu reuşim să descoperim cauza, să ne uităm în jur. Este foarte probabil ca cineva din familie sau din grupul de prieteni să ne “molipsească” de stres. E contagios!

