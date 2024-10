Democrația și setea de putere

Am un singur televizor în casă, dar și pe acela îmi vine să-l arunc. De ani buni nu mai urmăresc programele de știri ale unor tembeliziuni care nu fac decât să agite și să-ți lase impresia că deja a venit sfârșitul lumii. Am renunțat și sunt mult mai fericit. Am învățat să mă bucur de lucrurile simple, mărunte, de cele cu adevărat importante în viață. Desigur, din nefericire încă mai am de luptat cu sclavia, o dependență de prezent, de mașinile care înghit bani cu nemiluita, de telefoanele scumpe, vacanțe etc. Parcă am devenit niște sclavi cu lanțul de gât, un lanț de care sunt agățate nevoi idioate: nu ne mai ajung mașinile, avem impresia că suntem mai puternici dacă urcăm în ditamai vapoarele neîncăpătoare pe drumurile înguste ale Zalăului, dacă ne afișăm cu telefonul de fițe, dacă punem poze din vacanțe pe care noi le considerăm de vis. Desigur, mașinile, telefoanele, vacanțele sunt importante, dar nu esențiale, iar tot mai mulți uităm să trăim cu adevărat, să ne bucurăm de adevăratele valori. Încotro mergem, încotro ne grăbim, ce e cu graba asta? Ajungi într-un moment în viață în care te saturi să lupți în încercarea de a mulțumi pe toată lumea. E o prostie. După ce mori, te vor uita urgent. Așa e firea omului. Așa că musai trebuie să ne bucurăm de prezent, de libertate, de faptul că putem merge liberi aproape peste tot, putem vizita aproape tot ce vrem. Zilnic ajung în trafic. E atâta încrâncenare, parcă nu mai au oamenii loc pe străzi, e o întrecere nevăzută a celor care vor să impresioneze, să stăpânească, să subjuge. M-a întrebat soția pe cine voi vota președinte. Aproape că i-am dat un răspuns ferm, dar m-am răzgândit rapid când am văzut ce oameni are personajul respectiv în Sălaj. Sunt niște traseiști, au trecut prin aproape toate partidele și sigur vor mai trece. Micile opriri le vor face doar acolo unde vor simți miros de profit. Pentru astfel de persoane nu contează doctrina politică, ideologia, drumul, dreptatea, ci doar profitul și interesul personal. Nu, n-am cum să votez niște oportuniști. Dar dacă nu ai variante? Aici e marea problemă. Între timp, un coleg din alt județ îmi trimite câteva fotografii pe care le-a făcut la o procesiune religioasă. N-am văzut în viața mea atâția oameni care se închinau la niște oseminte. Îmi pare rău, dar n-am cum să mă închin și să mă rog la niște oase. Desigur, fiecare crede și se roagă la ce dorește și respect asta. Cine sunt eu să spun la ce e bine să ne rugăm și în ce să credem? Vedeți, aici e frumusețea democrației. Tu te poți ruga la o bucată de lemn, iar pe mine nu mă deranjează asta. E dreptul tău. Cred că ar trebui să înțelegem mai bine adevăratele valori ale democrației și să le protejăm. Să ne ferească Dumnezeu de puterea care stă în mâna unui singur om.

Share Whatsapp Email