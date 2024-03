Delicatese de sezon la prețuri „bombă”

Primăvara nu începe doar cu ghiocei, primule și brândușe colorate. Delicatesele de sezon au ajuns în piețe, iar prețurile par că au luat-o razna. Desigur că vorbim de verdețurile mult așteptate în această lună. Urzicile de pe tarabe au preţuri usturătoare de-a dreptul, depășesc cu mult chiar și carnea cea mai scumpă din galantare sau fructele de mare. Am fost sâmbătă în piață și am crezut că nu văd bine, mi-am pus mâna la ochi să mă asigur că am ochelarii pe ochi. Un kilogram de urzici costa 50 de lei, iar cele care erau mai mici și mai fragede costau 55 de lei. Le-am întrebat de doamnele din spatele tarabelor de ce sunt atât de scumpe. S-au uitat la mine și mi-au spus că săptămâna trecută le-au vândut cu 60 de lei și că prețurile încep să scadă pe măsură ce se umplu piețele cu urzici. Cu toate astea, cei care aleg să le cumpere o fac doar ca să-și potolească o poftă, nu pentru a le consuma cu regularitate. Legat de prețul mult prea mare pentru buzunarul cetățeanului de rând, o doamnă mai în vârstă din Aghireș mi-a spus că urzicile se găsesc tot mai greu pe la noi și acum plătim raritatea lor. Am cumpărat cele necesare din piață, dar am rămas cu gândul la urzicile verzi de pe tarabă. Cum se spune că legea universului funcționează, duminică am găsit urzici într-un supermarket, și ce să vezi, erau la jumătate de preț. La raft erau pungi vidate cu urzici, de 500 de grame, iar costul era de doar 15 lei. Mult mai accesibile în piețe sunt alte delicatese de sezon. O legătură de leurdă costă între 5 și 7 lei, iar o legătură cu câteva fire de lobodă se vinde între 9 și 15 lei. Într-un singur loc am mai văzut în piață spanac crescut în solar, se vindea cu 30 de lei kilogramul. Se spune că e bine să facem o cură de verdețuri proaspete imediat cum ieșim din iarnă, ajută la detoxifierea organismului și la fixarea unor vitamine și minerale. Așa o fi, dar asta nu e pentru toată lumea, pare că devine un lux să mănânci până și niște zarzavaturi. Pare că devine mult mai accesibil ne cumpărăm două kilograme de carne decât un kilogram de urzici. O fi din cauza nivelului de trai, din cauza sărăciei sau o fi inflația de vină? Am reținut doar că urzica te înțeapă nu doar atunci când o culegi și o prepari, ci și la portofel. Urmează scumpirile legumelor în apropierea sărbătorilor Pascale care se apropie cu pași repezi. Să ne pregătim sufletește din timp, să nu ajungem să bodogănim și să înjurăm printre dinți, nu de alta dar să nu ne facem păcate dacă tot ținem post.

Share Whatsapp Email