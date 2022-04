Atunci când gura bate curul, iar lenea e regină

M-a mâncat acolo unde nu mă vede niciodată soarele și m-am întrebat de ce avem atâția asistați social, de ce trebuie să ținem atâția oameni în spate, de ce, de ce? Pentru că suntem fraieri, de aia! N-am nimic cu cei fără mâini, fără picioare, cu cei orbi sau care zac pe pat, dar cu restul ce facem, ce facem cu cei apți fizic și psihic, dar care stau de dimineața până seara în crâșma penală de la colțul blocului, cu cei care nu vor să muncească nimic, dar sunt primii la chemat ambulanța când le este rău și își învață pruncii să trăiască tot pe banii statului? Băh, m-am săturat de voi și de idioții care vă permit să stați pe banii noștri, să nu faceți nimic, ba chiar să râdeți de mine, de fraierul care muncește de dimineața până noaptea. Cum naiba să avem atâția asistați social când există locuri de muncă, există disponibilitatea de a angaja, dar trebuie doar să vrei să muncești. Mi-am adus aminte de Cioran și de cugetările lui despre milă, despre lene. Fain, păcat că are dreptate și acum în scrierile sale. Un preot, prieten bun, tot îmi spune să fiu milos. M-am cam săturat să-mi fie milă de cei care primesc bani să nu facă nimic. Săptămânal mă duc la un magazin alimentar de cartier. La ieșire, o tânără brunetă cerșea. Voia pâine, parizer, poate niște crenvurști, voia și bani. I-am tot dat, sunt milos de felul meu, i-am dat și bani. Zilele au trecut, ce să vezi? La finalul zilei, cerșetoarea asta chema taxiul și se făcea nevăzută. I-am văzut și telefonul. N-am eu telefon cum are ea, dar ea cere, nu muncește, ea apelează la mila fraierilor ca mine sau la mila voastră. Ce facem cu acești oameni, cum îi integrăm? Sunt atâtea organizații care le apără drepturile. Măi, fac ceva aceste organizații sau numai stau la pândă și încearcă să ia bani de pe urma celor acuzați de discriminare? M-am săturat de cerșetori, m-am săturat de lene, m-am săturat de primarii care nu taie ajutorul social doar pentru că ar pierde niște voturi. Și toți tac, se tem ca nu cumva gura să le bată curul și să rămână fără scaunul din primărie. E bine să ne fie milă, dar numai de cei care merită cu adevărat. Sunt prea mulți cerșetori apți de muncă, vlăjgani care trăiesc pe spinarea celor ce muncesc. Gata, am terminat, am de muncit.

Adrian Lungu