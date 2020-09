Alianța USR PLUS a demascat ilegalitățile adversarilor: mai multe formațiuni politice din Zalău au călcat pe… BEC și au primit sancțiuni

Biroul Electoral de Circumscripție Municipală nr. 1 (BEC) Zalău a sancționat mai multe formațiuni politice, după ce acestea au lipit afișe electorale cu încălcarea dispozițiilor legale, încercând să obțină în mod ilegitim avantaje electorale, fapte sesizate prin plângerea adresată autorităților de USR PLUS. Printre formațiunile sancționate se numără PSD, PMP, ALDE și Alianța Maghiară din Transilvania. Măsurile luate au fost aduse la cunoștința vinovaților, dar și a primarului Ionel Ciunt și a conducerii IPJ Sălaj. Acest scandal vine la o lună după ce aceeași alianță a atras atenția că afișele USR PLUS au fost acoperite cu foi albe, deși procedura de afișaj fusese aprobată de municipalitate, fiind emis totodată și ordinul de plată, în cele din urmă stabilinindu-se că vina aparține angajaților Primăriei Zalău care au aprobat afișajul pe cilindrele publicitare din Zalău, deși, așa cum spune legea, acestea nu puteau fi folosite în campania pre-electorală.

Redăm mai jos conținutul Hotărârii BEC Zalău în urma celor constatate prin plângerea și fotografiile doveditoare trimise de USR PLUS către autorități.

“Hotărârea nr. 23 din 10 septembrie 2020, privind admiterea în parte a Plângerii formulate de către Alianța USR PLUS înregistrată sub nr. 119/09.09.2020 și admiterea în tot a autosesizării Biroului Electoral de Circumscripţie Municipală nr. 1 Zalău. Având în vedere: plângerea formulată de către Alianța USR PLUS înregistrată sub nr. 119/09.09.2020; Procesul verbal nr. 120 din 10.09.2020 al şedinţei BEC Zalău încheiat cu ocazia constituirii comisiei de verificare, în teren, a legalității amplasării afișelor electorale în locurile de afișaj electoral special amenajate, ca urmare a plângerii formulate de către Alianța USR PLUS; Procesul verbal nr. 121 din 10.09.2020 încheiat cu ocazia consemnării constatărilor comisiei de verificare, în teren, a legalității amplasării afișelor electorale în locurile de afișaj electoral special amenajate, ca urmare a plângerii formulate de către Alianța USR PLUS.

Având în vedere fotografiile anexate plângerii formulate de către Alianța USR PLUS înregistrată sub nr. 119/09.09.2020, din care rezultă că, pe panourile de afișaj electoral din cele opt locații indicate în cuprinsul plângerii, sunt amplaste mai multe afișe aparținând Partidului Social Democrat, Alianței Democraților și Liberalilor, Partidului Mișcarea Populară, Partidului Ecologist Român și Partidului Național Țărănesc Creștin și Democrat, fapt ce încalcă prevederile art. 79 alin. 4 teza finală din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, BEC 1 Zalău a procedat la verificarea celor sesizate. Date fiind dispozițiile legale, în scopul verificării aspectelor sesizate prin plângerea Alianței USR PLUS și prin adresa de înaintare a acesteia, dar și fotografiile reliazate de către aceasta se reține că sesizarea este întemeiată, respectiv s-a constatat că pe panorurile destinate afișajului electoral sunt amplasate mai multe afișe electorale ale Partidului Social Democrat, Partidului Mișcarea Populară, Alianței Liberalilor și Democraților, Partidului Național Țărănesc Creștin Democrat și Partidului Ecologist Român, fapt ce încalcă dispozițiile legale mai sus amintite.

Pe lângă cele sesizate prin Plângerea Alianței USR PLUS și prin adresa de înaintare a acesteia, comisia a constatat, în urma verificărilor, că și Alianța Maghiară din Transilavania încalcă dispozițiile art. 79 alin. 4 teza finală din Legea nr. 115/2015, respectiv are un număr mai mare de afișe electorale decât cel prevăzut de dispozițiile legale în 4 din cele 8 locații verificate. Față de cele expuse mai sus, se admite, în parte, plângerea depusă de către Alianța USR PLUS, înregistrată sub numărul 119/09.09.2020 și sesizarea formulată prin adresa de înaintare a plângerii. Se dispune: îndepărtarea a 2 dintre afișele electorale aparținând Partidului Social Democrat de pe panoul amplasat la Sediul SADP – B-dul Mihai Viteazul nr. 68; îndepărtarea a unuia dintre afișele electorale aparținând Partidului Mișcarea Populară de pe panoul amplasat în Zona complexului Brădet – strada Avram Iancu; îndepărtarea a unuia dintre afișele electorale aparținând Alianței Liberalilor și Democraților amplasate pe panourile de afișaj electoral din următoarele locații: Zona complexului Brădet – strada Avram Iancu, Galeriile Meseș – în fața Parcului Municipal Central, Cartier Ortelec – zona stației de autobuz, Sediul SADP – B-dul Mihai Viteazul, Cartier Dumbrava Nord – în zona bl. SB 10, îndepărtarea a unuia dintre afișele electorale aparținând Partidului Național Țărănesc Creștin Democrat amplasate pe panourile de afișaj electoral din următoarele locații: Zona complexului Brădet – str. Avram Iancu, Galeriile Meseș – în fața Parcului Municipal Central, Cartier Ortelec – zona stației de autobus, Sediul SADP – B-dul Mihai Viteazul, Cartier Dumbrava Nord – în zona bl. SB 10 – Biserica Reformata, zona Spitalului Județean Sălaj – Zona Stației de autobuz, Platou din față Bloc Scala, Str. 22 Decembrie 1989 – zona stației de autobus, îndepărtarea a unuia dintre afișele electorale aparținând Partidului Ecologist Român amplasate pe panorurile de afișaj electoral din următoarele locații:

Zona complexului Brădet – str. Avram Iancu, Galeriile Meseș – în fața Parcului Municipal Central, Cartier Ortelec – zona stației de autobus, sediul SADP – Budul Mihai Viteazul, cartier Dumbrava Nord – în zona bl. SB 10 – Biserica Reformată, zona Spitalului Județean Sălaj – Zona Stației de autobus, platou din față Bloc Scala Se pune în vedere Partidului Social Democrat, Partidului Mișcarea Populară, Alianței Liberalilor și Democraților, Partidului Național Țărănesc Creștin Democrat și Partidului Ecologist Român să ducă la îndeplinire hotărârea, de îndată ce aceasta este comunicată, având în vedere dispozițiile art. 80 alin. 6 din Legea nr. 115/2015. Se constată întemeiată autosesizarea Biroului Electoral de Circumscripţie Municipală nr. 1 Zalău cu privire la încălcarea dispozițiilor art. 79 alin. 4 teza finală din Legea nr. 115/2015, de către Alianța Maghiară din Transilvania, și dispune, în sarcina acesteia îndepărtarea afișelor amplasate cu nerespectarea dispozițiilor legale, astfel încât să fie amplasat un singur afiș pe panourile electorale din următoarele locații: Zona complexului Brădet – str. Avram Iancu, Galeriile Meseș – în fața Parcului Municipal Central, Spitalului Județean Sălaj – Zona Stației de autobuz, Platoul din față Bloc Scala. Se pune în vedere Alianței Maghiare din Transilvania să ducă la îndeplinire hotărârea, de îndată ce aceasta este comunicată, având în vedere dispozițiile art. 80 alin. 6 din Legea nr. 115/2015. Hotărârea se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul BEC Zalău și prin publicare în presă. Prezenta Hotărâre poate fi contestată, în termen de 24 de ore de la data afişării. Contestația se depune la Biroul Electoral Județean Sălaj”.