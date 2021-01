480 de persoane vaccinate până în prezent, în Zalău

480 persoane au fost vaccinate până ieri, la Centrul de vaccinare nr. 1 Zalău, anunță reprezentanții celei mai mari unități spitalicești din județ. Singura reacție după vaccinare a fost o senzație de durere la locul injectării, durere care cedează în 1-2 zile. Medicii Violeta Leuca și Diana Ionuțaș sunt cadrele medicale care coordonează această activitate. Vaccinul anti Covid-19 produs de compania americană Pfizer se prezintă sub forma unui flacon multidoză și trebuie diluat înainte de administrare. După diluare, din fiecare flacon se pot administra 5 doze a câte 0,3 ml. Vaccinul se administrează intramuscular după diluare, sub forma unei scheme cu 2 doze a câte 0,3 ml, la un interval de cel puțin 21 de zile. Vaccinul este indicat pentru imunizare activă pentru prevenirea infectării cu Sars Cov-2, la persoane de peste 16 ani. Vaccinul se administrează intramuscular după diluare, sub forma unei scheme cu 2 doze a câte 0,3 ml la un interval de timp de cel putin 21 zile.

