Se lucrează și noaptea pentru nodul rutier de la Românași al Autostrăzii Transilvania

Lucrările pentru construcția nodului rutier de la Românași, de pe Autostrada Transilvania, au început, iar proiectul de infrastructură are o valoare de peste 71 de milioane de lei. Un videoclip postat recent arată că lucrările sunt desfășurate și în timpul nopții, iar finalizarea nodului este prevăzută pentru anul viitor.

Startul lucrărilor din teren a fost anunțat de fostul ministru al Transporturilor, Lucian Bode, în a doua jumătate a lunii trecute, la scurt timp după emiterea autorizației de construire.

Nodul de la Românași, parte din A3 și realizat de UMB, are o importanță aparte în ceea ce privește darea în trafic a unei porțiuni din secțiunea Nădășelu-Zimbor-Poarta Sălajului.

Videoclipul postat de Cristian Marius Man arată angrenarea muncitorilor și utilajelor în teren în noaptea zilei de 24 octombrie. Mai mult, progresele de pe secțiunea dintre Zimbor și Poarta Sălajului sunt semnificative. În lungime totală de 12,2 kilometri, lotul a atins un grad de execuție de aproape 90%, iar valoarea totală a acestuia este de aproape 837 de milioane de lei.

Deși au apărut informații privind posibila suspendare a lucrărilor din cauza pierderii finanțării din PNRR, CNAIR nu a primit documente privind sursele de bani pentru finalizarea drumului de mare viteză, respectiv cele două loturi ce traversează Sălajul.