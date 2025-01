Salariile din industria IT, taxate începând cu acest an

Angajații români din domeniul IT, scutiți până anul trecut de plata impozitelor pentru veniturile de până în 10.000 de lei, vor fi și ei taxați începând cu acest an. Acest lucru are un impact semnificativ asupra companiilor din România.

Odată cu noul an, salariile angajaților din domeniul IT vor fi taxate, asemenea tuturor celor cu locuri de muncă din alte domenii. Până în prezent, cei cu salarii de până în 10.000 de lei erau scutiți de plata impozitului pe venit. Mai mult, în rândul acestora, contribuția la pilonul 2 de pensii era opțională.

Scutirile privind plata impozitelor era stabilită până în anul 2028, însă acestea au fost eliminate. Pierderile estimate vor fi suportate din buzunarul angajaților. Pierderile salariale încep de la 650 și pot ajunge până la suma de peste 1.100 de lei. Astfel, în urma noilor prevederi impuse, un angajat cu un venit de 15.000 de lei brut, respectiv 9.884 de lei net, în urma plății impozitului, va câștiga 8.775 lei, potrivit stirileprotv.ro. Acest lucru ar aduce un impact negativ important în rândul companiilor românești, întrucât taie avântul companiilor și industiriei aflate în plin proces de dezvoltare. Aceasta se confruntă cu probleme și la nivel internațional. La nivel mondial au avut loc reduceri de personal. Un număr de peste 150.000 de angajați și-au pierdut locurile de muncă prin prisma reducerilor de personal.

Cei mai afectați vor fi tinerii cu studiile finalizate, aflați în căutarea unui loc de muncă. Prin prisma inteligenței artificiale, capabilă să rezolve o serie de sarcini va face mai dificilă obținerea unui job în domeniu.

Industria IT din România

Prin această măsură fiscală, profitul în rândul companiilor din România ar urma să scadă cu peste 26%, potrivit estimărilor din domeniu. Potrivit datelor din 2023, la nivel național erau salariați în IT peste 190 de mii de persoane, în scădere cu aproximativ 10 mii de angajați, în comparație cu 2022. Cu toate acestea, numărul de companii din industrie se află într-un proces de expansiune din 2021. În 2023 funcționau în România peste 45 de mii de firme de IT.