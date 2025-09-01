Programul Rabla va fi lansat în luna septembrie

Administrația Fondului pentru Mediu anunță lansarea Programului Rabla pentru persoane fizice în luna septembrie. În cadrul acestei sesiuni va fi acordat sprijin pentru înnoirea parcului auto, prin achiziția de vehicule prietenoase cu mediul și eficiente din punct de vedere energetic. Înainte de această etapă este prevăzută înscrierea dealerilor autorizați, iar la finalul lunii, va fi deschisă sesiunea pentru beneficiari. Potrivit ghidului, valoarea cuantumului este stabilită în felul următor:

18.500 lei pentru achiziționarea unui autovehicul pur electric sau cu pilă de combustie cu hidrogen,

15.000 lei pentru achiziționarea unui autovehicul plug-in hibrid sau a unei motociclete electrice,

12.000 lei pentru achiziționarea unui autovehicul hibrid,

10.000 lei pentru achiziționarea unui autovehicul cu propulsie termică (inclusiv GPL/GNC) sau a unei motociclete.

Obiectivul principal al acestui program îl reprezintă sprijinirea achiziției de autovehicule mai puțin poluante, prin acordarea de sprijin atât populației, cât și industriei auto, aflată într-o continuă nevoie de susținere.