Producția de carne scade, importurile masive îi pun la grea încercare pe producătorii români

Producția internă de carne de pasăre va fi, anul acesta, cu 9la sută sub cea a anului trecut, în timp ce importurile vor crește cu aproape 16 la sută, arată ultimele prognoze prezentate în cel mai recent raport al Departamentului pentru Agricultură al SUA. Estimările au la bază datele din primele șapte luni ale anului, potrivit cărora producția de carne de pasăre va atinge 460.000 tone greutate carcasă (CWE), o scădere de 9 procente față de anul trecut. În ciuda scăderii prognozate a producției, USDA apreciază că sectorul păsărilor rămâne un lider în rândul industriilor alimentare și agricole din România. Companiile avicole continuă să investească în tehnologia de producție și prelucrare, logistică și branding. “Închiderea restaurantelor și companiilor de catering, precum și restricțiile de altă natură ce au apărut din cauza coronavirusului, vor duce probabil la o reducere de 5 la sută de la an la an a consumului de carne de pasăre. În timp ce unele restricții vor rămâne probabil în prima jumătate a anului 2021, în funcție de vaccinurile Covid și de alte tratamente, cererea de păsări de curte românești poate crește în a doua jumătate a anului 2021”, se mai specifică în raportul USDA. În 2019, România a sacrificat aproape 300 de milioane de păsări și a produs peste 672.000 tone de carne, dintre care 95 la sută a fost carne de pui (70 la sută pui și 25 la sută găini). Mai mult de jumătate din producția de carne de pasăre din România (56 la sută) este concentrată în regiunea de sud a țării, care este, de asemenea, cea mai mare zonă de producție de cereale. În 2019, regiunea de nord-est a produs aproape 18 la sută din carnea de pasăre din România. România a fost în 2019 al optulea cel mai mare producător de păsări din Uniunea Europeană (UE). Carnea de pasăre reprezintă 45 la sută din producția totală de proteină animală din România. Urmată de carne de porc, carne de vită și carne de oaie. Pe lângă coronavirus, producătorii locali se confruntă și cu o concurența externă tot mai puternică. Potrivit datelor Trade Data Monitor (TDM), în primele șapte luni ale anului 2020, importurile de carne de pasăre au crescut cu 16,5 la sută (76.000 tone) față de aceeași perioadă din 2019, în timp ce exporturile au scăzut cu 2,5 la sută.

