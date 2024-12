Numărul de sălăjeni salariați, în creștere

Potrivit datelor statistice, numărul total de salariați pe raza județului Sălaj a fost de peste 50 de mii de persoane la sfârșitul lunii septembrie 2024. Acesta a înregistrat o creștere cu peste 500 de angajați față de aceeași perioadă a anului trecut.

Potrivit Direcției Județene de Statistică Sălaj, efectivul de salariați la sfârșitul lunii septembrie a acestui an a fost de 54.129 de persoane. Comparativ cu luna august 2023, numărul de angajați a crescut cu 108, ceea ce reprezintă un plus de 0.2%. Comparativ cu septembrie 2023, numărul de persoane salariate la nivelul județului Sălaj a înregistrat o creștere de 525 de persoane, reprezentând un plus 1.0%.

În ceea ce privește domeniile de activitate, cei mai mulți salariați sălăjeni, 30.426 erau în servicii, ceea ce însumează 56.2% din total. De asemenea, 21.710 sălăjeni își câștigă veniturile din industrie și construcții, reprezentând 40.1%. Cât despre cei din agricultură, silvicultură și pescuit, 1993 de salariați muncesc în acest domeniu.

În intervalul septembrie 2023-septembrie 2024, cei mai puțini salariați erau înregistrați la sfârșitul lunii noiembrie a anului trecut, 53.427 iar cei mai mulți în septembrie 2024.

Câștigurile salariale la nivel județean

Câștigul nominal brut în total la nivelul județului, șa sfârșitul lunii septembrie a acestui an a fost de 7531 lei/persoană. Acesta este mai mic cu 11.9% comparativ cu salariul mediu nominal brut câștigat la nivelul întregii țări. Cu toate acestea, salariații sălăjeni au resimțit o creștere de 9.8% față de câștigul din august 2024 și de 13.2% față de septembrie 2023. Peste media județului au obținut câștiguri salariale brute cei din industrie și construcții, de 8067 lei/persoană. Sub media înregistrată pe județ se încadrează salariații din servicii, 7251 lei/persoană, cei din agricultură, silvicultură și pescuit, cu 6519 lei/persoană.

În ceea ce privește câștigul salarial nominal net, bani „în mână”, în luna septembrie a acestui an a fost de 4604 lei/persoană în Sălaj. Acesta este mai mic cu 11.9% față de cel înregistrat la nivelul întregii țări. Câștigul net total pe județ în septembrie 2024 s-a bucurat de o creștere de 9.2% față de august 2024, și cu 10.3% față de aceeași perioada de referință a anului 2023. Peste media județului au fost înregistrate câștiguri în industrie și construcții, de 5017 lei/persoană. Sub media înregistrată la nivelul Sălajului au fost înregistrate câștiguri de 4358 lei/persoană în servicii și de 4348 lei în agricultură, silvicultură și pescuit.