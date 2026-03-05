Noi imagini de pe lotul Zimbor – Poarta Sălajului de pe A3. Progresul, unul semnificativ

Progresul este unul important pe loturile de autostradă din Sălaj. Nu doar datele transmise de autorități atestă acest lucru, ci și cele mai recente imagini din teren.

Pasionații de infrastructură au surprins noi secvențe video de pe șantierul viitorului drum de mare viteză dintre Zimbor și Poarta Sălajului, publicate pe platforma YouTube de Cristian Marius Man la data de 1 februarie și filmate la finalul lunii februarie.

În acest moment, stadiul fizic al lucrărilor de pe acest tronson al Autostrada Transilvania A3 a ajuns la aproape 96%, potrivit celor mai noi date publicate de Centrul de Studii Tehnice Rutiere și Informatică (CESTRIN).

În toamnă, lucrările ajunseseră la un stadiu de 90%, iar la acea vreme, directorul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Cristian Pistol, preciza că circulația va fi deschisă în prima parte a acestui an.

Poarta Sălajului – Târgu Mureș

Oficialul mai declara că se află în execuție cele două viaducte de pe subsecțiunea dintre Nădășelu și Mihăiești, iar odată finalizate lucrările pe tronsoanele dintre Sălaj și Cluj, șoferii vor putea circula pe autostradă, fără oprire, de la Poarta Sălajului spre Târgu Mureș.

Bani din PNRR

Valoarea totală a contractelor ajunge la 905 milioane de lei, cu finanțare din Planul Național de Redresare și Reziliență, după cum notează economedia.ro. Potrivit sursei, lucrările pentru construcția nodului rutier de la Românași, pe Autostrada Transilvania, au început oficial în septembrie. Pentru acesta a fost desemnat constructor UMB, prin asocierea SA&PE Construct -Spedition UMB – Tehnostrade.

Durata totală a proiectului se întinde pe o perioadă mai mică de un an, de doar zece luni, iar costurile ajung la peste 71 de milioane de lei. Din întreaga perioadă alocată, trei luni sunt prevăzute pentru proiectare, iar șapte pentru execuție.

Termen-limită: august 2026

La rândul său, nodul de la Românași, ce va asigura accesul pe autostradă, este finanțat din PNRR. Cei 42 de kilometri de autostradă trebuie finalizați până, cel târziu, în luna august a acestui an, în conformitate cu jaloanele din PNRR.

Foto: captură – Cristian Marius Man