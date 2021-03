Luna viitoare începe programul „Rabla pentru electrocasnice”

Programul „Rabla pentru Electrocasnice” va continua și în acest an, începând din aprilie, a spus ministrul Mediului, Barna Tanczos. Potrivit acestuia, bugetul alocat pentru acest program este cel mai mare de până acum, respectiv 75 de milioane de lei. Programul va începe în ultima săptămâna a lunii aprilie. Aplicația informatică – devenită nefuncțională la prima încercare de demarare a programului aferent acestui an – ce va permite înscrierea cetățenilor pentru a cere vouchere este în faza finală. Înainte ca programul să fie efectiv lansat pentru populație, va exista însă și o sesiune de validare a comercianților, pentru ca și alți comercianți să se poată înscrie în program. Ulterior, când programul va fi lansat pentru publicul larg, aceștia vor putea accesa platforma pentru a se putea înscrie în program, se va genera un cod de voucher cu care beneficiarii se pot prezenta la magazinele participante în termen de 15 zile pentru achiziția noilor echipamente. Echipamentele vechi pentru care se vor acorda vouchere rămân aceleași ca și anul trecut, dar sumele vor fi diferite. “Este greu de estimat câte persoane vor primi un voucher. Din sesiunile anterioare am observat că există tendința ca oamenii să se înscrie masiv la început, dar la momentul achiziției lucrurile nu stau la fel. Achiziționează mai puțin”, a spus ministrul.

Valoarea tichetelor

Valoarea tichetelor pentru programul aferent acestui an este de 500 de lei pentru laptopuri, 400 de lei pentru mașinile de spălat vase și aparatele de aer condiționat, inclusiv cele portabile, frigiderele sau combinele frigorifice, televizoare, uscătoarele de rufe; 300 de lei pentru mașini de spălat rufe (la acest echipament finanțarea a crescut cu circa 30% față de anii anteriori) și tablete; 200 de lei pentru aspiratoare. În cadrul programului, persoanele fizice beneficiază de vouchere pentru achiziţionarea de echipamente electrice şi electronice de uz casnic, cu eficienţă energetică clasa A++ şi A+++, astfel: 300 de lei pentru maşini de spălat rufe cu eficienţă energetică cel puţin A++, 400 de lei pentru maşini de spălat vase cu eficienţă energetică cel puţin A++; 400 de lei pentru aparate de aer condiţionat, inclusiv aparate de aer condiţionat portabile, cu eficienţă energetică la răcire cel puţin A++; 400 de lei pentru categoria frigidere/combine frigorifice/lăzi frigorifice/congelatoare cu eficienţă energetică cel puţin A++; 400 de lei pentru televizoare cu eficienţă energetică cel puţin A; 400 de lei pentru uscătoare de rufe cu eficienţă energetică cel puţin A++; 200 de lei pentru aspiratoare cu un consum de energie mai mic de 43 kWh/an.

Facturi mai mici la electricitate, unul dintre efectele programului

Două sunt scopurile pentru acest program aflat la a treia ediţie: pe de o parte, pentru ca românii să recicleze, o condiţie obligatorie din partea UE. Iar, pe de altă parte, magazinele înregistrează, în cadrul acestor campanii, vânzări mai mari, mai ales în vreme de criză, cu un consum redus de produse electrice, electrocasnice şi electronice din partea cumpărătorilor. Însă, pentru cetăţeni, unul dintre cele mai importante beneficii ale programului este consumul redus de energie electrică ale aparatelor care va scădea costul facturilor la electricitate. Spre exemplu, un frigider din clasa A+ realizează o economie de energie de până la 25% faţă de aparatele din clasa imediat următoare, clasa A, şi până la 40% faţă de clasa B. Optimizarea consumului de electricitate este o metoda eficientă de a face economii substanţiale la facturi, iar un pas către reducerea cheltuielilor pentru utilităţi este renunţarea la vechile electrocasnice. Anul trecut, ediţia programului „Rabla pentru electrocasnice” a fost anulată din cauza unor probleme ce ţin de securitatea cibernetică a aplicaţiei, anunţa la jumătatea lunii decembrie a anului trecut, Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM). La scurt după aceea, preşedintele AFM, Dan-Cătălin Vatamanu, a fost revocat din funcţie. În 2019, Programul „Rabla pentru electrocasnice” a beneficiat de o alocare de 40 de milioane de lei, fiind acordate vouchere valorice, pe baza cărora românii au avut posibilitatea să-şi cumpere un produs nou – de la maşină de spălat rufe sau maşină de spălat vase până la aparate de aer condiţionat sau frigidere/combine frigorifice/lăzi frigorifice/congelatoare şi televizoare. Datele oficiale referitoare la acest program arată că, în total, în 2019, au fost aprobate 49.118 de cereri pentru 89.193 de vouchere şi au fost scoase din uz peste 60.000 de echipamente.