În Sălaj, producția industrială și cifra de afaceri – în scădere

Producția industrială realizată în județul Sălaj în luna februarie a acestui an a rămas la nivelul lunii ianuarie a anului trecut şi a scăzut cu 12,8 la sută față de luna februarie a anului 2020 (față de o scădere cu 3,1 la sută pe total țară). Asta indică un ultim raport al Direcției Județene de Statistică Sălaj cu privire la “principalii indicatori economico-sociali în județ în luna februarie 2021”. Potrivit sursei citate, producția industrială realizată în primle două luni ale acestui an a scăzut cu 9,6 la sută comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut (față de o scădere cu 2,3 la sută pe total țară). De asemenea, productivitatea muncii în industrie, în luna februarie a acestui an, a rămas la nivelul lunii ianuarie 2021 şi a scăzut cu 5,6 la sută față de luna februarie a anului trecut. În primele două luni ale acestui an productivitatea muncii în industrie a scăzut cu 1,6 la sută comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. În ceea ce privește cifra de afaceri totală a întreprinderilor cu activitate principală de industrie, în luna februarie a anului 2021, a scăzut cu 1,0 la sută față de luna anterioară şi cu 3,6 la sută față de luna februarie a anului trecut (față de o scădere cu 0,4 la sută pe total țară). În perioada ianuarie-februarie a acestui an cifra de afaceri totală a întreprinderilor cu activitate principală de industrie a crescut cu 6,0 la sută comparativ aceeași perioadă a anului trecut (față de o scădere cu 0,5 la sută pe total țară.

