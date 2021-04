În prima lună a acestui an, sălăjenii au încasat salarii mai mici

Câștigul salarial mediul nominal brut în luna ianuarie, în județul Sălaj, a scăzut comparativ cu luna decembrie a anului trecut. Potrivit unui raport emis Direcția Județeană de Statistică (DJS) Sălaj cu privire la „principalii indicatori economico sociali ai județului în luna ianaurie 2021”, câştigul salarial mediu nominal brut, în luna ianuarie a acestui an, a fost de 4.335 de lei/persoană, în scădere cu 3 la sută față de luna decembrie a anului trecut şi în creştere cu 4 la sută față de luna ianuarie a anului 2020. De asemenea, câştigul salarial mediu nominal net, în prima a acestui an a fost de 2.679 de lei/persoană, mai mic cu 3,2 la sută față de luna decembrie 2020 şi mai mare cu 3,5 la sută față de luna ianuarie 2020. Indicele câştigului salarial real, calculat ca raport între indicele câştigului salarial nominal net pe total județ şi indicele prețurilor de consum pe total țară, în luna ianuarie 2021, a fost de 95,5 la sută față de luna decembrie 2020 şi de 100,5 la sută față de luna ianuarie a anului trecut. În ceea ce privește efectivul de salariați, la sfârşitul lunii ianuarie a acestui an în județ, a fost de 51.341 de persoane, în creştere cu 200 de persoane (+0,4 la sută) față de luna decembrie 2020 şi în scădere cu 583 de persoane (‐1,1 la sută) față de luna ianuarie a anului trecut.

