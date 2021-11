În luna octombrie, inflaţia a ajuns la 7,9 la sută

Rata anuală a inflaţiei a urcat la 7,9 la sută în luna octombrie a acestui an, de la 6,3 la sută în luna septembrie, în condiţiile în care mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 11,39 la sută, mărfurile alimentare cu 5,25 la sută, iar serviciile cu 3,96 la sută, potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică (INS). „Preţurile de consum în luna octombrie 2021 comparativ cu luna septembrie 2021 au crescut cu 1,8 la sută. Rata inflaţiei de la începutul anului (octombrie 2021 comparativ cu decembrie 2020) este 7,4 la sută. Rata anuală a inflaţiei în luna octombrie 2021 comparativ cu luna octombrie 2020 este 7,9 la sută. Rata medie a preţurilor de consum în ultimele 12 luni (noiembrie 2020 – octombrie 2021) faţă de precedentele 12 luni (noiembrie 2019 – octombrie 2020) este 4,1 la sută”, se arată în informarea INS.

Cele mai mari creşteri de preţ – la gaze şi energie

În acest an, prețul gazelor a înregistrat cea mai mare creștere cu 46 la sută, urmate de energia electrică cu 24 la sută și combustibili, cu 23 la sută. Majorări semnificative de preţ au fost înregistrate la produsele alimentare, respectiv cartofi cu 18 la sută, ulei comestibil cu 26 la sută, legume și conserve de legume cu 8 la sută, zahăr cu 5 la sută, pește și conserve cu 6 la sută. La categoria mărfuri nealimentare, în ultimul an cele mai mari creşteri de preţ au fost la energie electrică – 24,65 la sută, gaze naturale – 46,07 la sută şi combustibili – 23,51 la sută, fără a se consemna ieftiniri. În cazul serviciilor, cele mai mari creşteri au fost consemnate la alte servicii (plus 7,03la sută) cele de apă, canal, salubritate (6,51 la sută) şi serviciile de îngrijire medicală 5,58 la sută. De la începutul anului în curs, cele mai mari majorări de tarife au fost înregistrate la apă, canal, salubritate – 6,98 la sută, la alte servicii – 6,74 la sută şi serviciile poştale – 5,53 la sută.