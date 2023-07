Guvernanții aruncă piața imobiliară românească în aer

Piața imobiliară din România are particularitățile ei. Am lucrat în acest domeniu și știu că cerere există din plin în piață dar oamenii pândesc în acest moment doar chilipiruri, mai exact îi vânează pe proprietarii care sunt presați, din diverse motive personale, să-și vândă imobilele sau terenurile chiar sub prețul pieței. La fel de așteptate sunt și proprietățile care sunt scoase la licitații de către bănci. Dar asta nu este ceva specific sălăjenilor și nici nu este de condamnat. Dar ceea ce ar putea fi specific nouă este faptul că timpul nu este luat în considerare atunci când vorbim despre tranzacțiile imobiliare la nivel de județ. Pe piața imobiliară din Sălaj și nu numai s-au tot spus povești despre ieftiniri, puse fie pe seama pandemiei, fie pe seama scăderii puterii de cumpărare a populației, pe seama băncilor care au blocat sistemul de creditare și evident chiar și pe seama războiului din Ucraina care iată continuă de mai bine de 500 de zile. Toate aceste elemente cumulate nu au putut coborî prețul, așa după cum s-au așteptat cei care privesc deținerea unui imobil ca un must have și o normalitate în societate. Simțul proprietății la români, atât de criticat de cei care sunt îndrăgostiți de a-și duce traiul în chirie, rămâne unul din dezideratele vieții cotidiene. Și totuși, în viitorul apropiat se anunță o stagnare și chiar o ușoară scădere a prețurilor din zona imobiliară, dar agenții imobiliari avertizează populația să nu se grăbească să cumpere la primul impuls, pe perioada verii. Aceaștia spun că este important să se analizeze cu mare atenție dacă oferta din piață se potrivește cu așteptările pe care le are cumpărătorul, luând totodată în calcul și destinația imobilului sau terenului pe care acesta dorește să-l achiziționeze (doar pentru o simplă investiție, pentru locuit sau pentru închiriat). Această perioadă nu va dura mult, cel mult până la toamnă și asta datorită deciziilor guvernanților care se joacă de-a alba-neagra cu deciziile, salariile și nivelul de trai al cetățenilor.

În 2018, prin Ordonanța de Urgență 118 s-a hotărât acordarea facilităților fiscale pentru sectorul construcțiilor iar decizia avea în vedere un termen de zece ani (până în 21 decembrie 2028). Prin această decizie se dorea stabilizarea forței de muncă în domeniu și păstrarea acesteia în țară. Așa după cum era de așteptat, măsura a generat o creștere substanțială a aportului sectorului construcțiilor în PIB, creșterea numărului de angajați și implicit încasări mai mari la bugetul stat. Cu toate aceste efecte pozitive în economie, se pare că a deranjat creșterea salariului minim brut în domeniu de la 3000 la 4000 lei pe lună precum și scutirile angajaților de la plata impozitului pe venit și a contribuției la sănătate precum și reducerea contribuțiilor la pensii.

Marcel Boloș – noul ministru al Finanțelor a declarat recent că se intenționează eliminarea, de la 1 septembrie, a facilităților acordate în domeniul construcțiilor în 2018 pe o durată promisă de zece ani. Acum, firmele dar și angajații își calculează pierderile și pe acest fond agenții imobiliari apreciază că se va genera haos la nivelul pieței. Scenariul este simplu: antreprenorii nu vor mai putea să-și păstreze forța de muncă, șomajul va fi din nou în creștere, o serie de firme se vor închide ceea ce va conduce evident și la scăderi importante la bugetul de stat dar probabil că cireașa de pe tort o va constitui creșterea prețului de construcție pe metru pătrat. Constructorii spun că, în condițiile în care legea se va schimba și facilitățile în domeniul construcțiilor se vor elimina din toamnă, prețul de construcție pe metru pătrat la locuințe, care acum se află undeva între 700 – 900 euro pe metru pătrat, în viitorul apropiat va ajunge să fie cu circa 8 – 10% mai mare. Acest lucru va genera în mod evident noi scumpiri ale imobilelor din toată țara, începând din toamna acestui an, și nicidecum acele ieftiniri considerabile pe care populația le așteaptă ca pe pâinea caldă, cu banii la saltea.