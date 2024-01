Fermierii sălăjeni primesc subvenții noi în acest an

Ministrul Florin Barbu a menționat recent că parlamentarii din comisiile de specialitate au avizat favorabil bugetul pentru acest an al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Bugetul alocat pentru agricultură se pare este unul echilibrat, alocarea de fonduri aprobată fiind de 2% din Produsul Intern Brut. O prioritate a ministerului rămâne acordarea de sprijin pentru producția internă și implicit pentru fermieri. De asemenea, rămâne prioritară atragerea de fonduri europene nerambursabile asociate Politicii Agricole Comune. Peste 12 miliarde de lei sunt destinate proiectelor care beneficiază de finanțare externă nerambursabilă în Planul Național Strategic 2023 – 2027. Se vor acorda în continuare subvenții pentru asigurarea bunei desfășurări a activităților fermierilor și sprijin financiar pentru schemele de stat în vederea menținerii calității alimentelor, în acest sens Florin Barbu a precizat că se vor aloca peste 7 miliarde de lei. Începând din acest an se introduc programe noi pentru sprijinirea financiară a producătorilor agricoli prin acordarea de ajutoare de stat, cu un plafon financiar de 1,8 miliarde de euro. Este vorba despre trei tipuri noi de ajutor de stat: pentru sectoarele creșterii vacilor de carne și a bivolițelor, pentru sectoarele creșterii porcilor și păsărilor, precum și ajutor de stat acordat cultivatorilor de cereale în campania de toamnă 2023, exprimat sub forma unui grant în suma de 100 euro/ha. În bugetul din acest an au mai fost incluse și sumele necesare pentru implementarea a două programe legate de securitatea alimentară: programul INVESTALIM care are în vedere investițiile în unități de procesare cu obiectiv în producerea locală a alimentelor esențiale pentru cetățeni, și Programul de asigurare a independenței energetice a producătorilor agricoli și a Organizațiilor Utilizatorilor de Apă pentru Irigații (OUAI). Un alt ajutor important pentru fermierii din România pentru Agricultură a mai anunțat alocarea a 3 miliarde de lei. Banii se acordă pentru a continua investițiile pentru reabilitarea infrastructurii de irigații. Legat de noile subvenții care se vor acorda în acest an fermierilor, Silviu Pop – directorul Direcției pentru Agricultură Județeană Sălaj spune că „este important ca fermierii noștri să afle că vor fi sprijiniți și în acest an. Cele trei noi forme de sprijin care apar începând din acest an vor contribui cu siguranță la îmbunătățirea și eficientizarea activităților celor care activează în agricultura sălăjeană. Noi le stăm la dispoziție cu servicii de consultantă și cu informațiile de care aceștia au nevoie pentru ca ei să-și poată desfășura activitatea în cele mai bune condiții. Este important să avem o foarte bună colaborare cu cei care aleg să rămână în țară și să muncească și să se dezvolte în Sălaj”.

Share Tweet Share