Continuă problemele facturilor emise de Hidroelectrica

De ani buni Hidroelectrica S.A. are mari probleme legate de emiterea facturilor către clienți. În ciuda eforturilor de remediere a întârzierilor la facturare și a miilor de clienți nemulțumiți, se pare că lucrurile sunt departe de a fi soluționate, astfel că societatea estimează că va plăti în acest an amenzi de peste 10 milioane de lei, anul trecut amenzile primite de la date de ANRE și ANPC fiind de 3,9 milioane de lei, iar lucrurile nu au stat bine nici în anul 2022. Pe grupurile de pe rețele de socializare, mulți clienți Hidroelectrica se plâng că nu și-au primit facturile de peste un an, alții cer în schimb sfaturi cum să procedeze pentru a depune plângeri în numele societății. Cu toate astea, conducerea companiei se așteaptă la o creștere a numărului de clienți în perioada următoare. De asemenea, potrivit bugetului realizat și care este supusa probării acționarilor la AGA, profitul net prognozat al companiei pentru acest an este de 4.839.386 mii lei, din care societatea bugetează dividende care vor fi distribuite acționarilor, în valoare de 4.376.700 mii lei. În perioada următoare, conducerea companiei spune că vor fi puse în aplicare o serie de proiecte de retehnologizare în promovare.În luna noiembrie 2019, Hidroelectrica se afla pe a treia poziție în topul celor mai valoroase companii din România cu capital de stat, fiind evaluată la 24,4 miliarde de lei.

