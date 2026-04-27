Care sunt criteriile și actele necesare pentru locuințele nZEB Plus din Zalău?

Tinerii zălăuani, cu vârstele cuprinse între 18 și 35 de ani, care își doresc repartizarea unei locuințe nZEB Plus, vor completa cererile sau dosarele depuse cu actele doveditoare începând de luni, 27 aprilie.

Primăria municipiului Zalău aduce în atenția acestora criteriile de acces prevăzute în Hotărârea de Consiliu Local nr. 107 din 15 aprilie, cu scopul stabilirii ordinii de prioritate pentru repartizarea locuințelor.

Termenul limită stabilit de autorități, în vederea depunerii documentelor, este 8 mai. Lista cu actele necesare dovedirii îndeplinirii criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate poate fi obținută de la Centrul de Relații cu Publicul din cadrul primăriei sau pe site-ul instituției, la secțiunea destinată anunțurilor publice.

Cât despre stabilirea ordinii de prioritate pentru soluționarea cererilor pentru acordarea unei astfel de locuințe, autoritățile au pus la dispoziție un set de criterii. Solicitanții unei locuințe nZEB Plus trebuie să se afle într-o situație de vulnerabilitate, condițiile în care trăiesc cu familia să fie precare, iar spațiul să fie supraaglomerat.

Cu atât mai mult, tinerii solicitanți trebuie să aibă vârsta cuprinsă între 18 și 35 de ani, iar veniturile medii pentru fiecare membru de familie să fie mai mici decât salariul mediu lunar pe economie. Eligibili vor fi cei care, în ultimii zece ani, nu au deținut o locuință sau nu au locuit într-o locuință închiriată de la stat și își desfășoară activitatea în Zalău sau în afara municipiului.