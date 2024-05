Caravana ,,Bună ziua, Schimbare!” BCR și Vodafone a ajuns la Crasna

Vești bune pentru locuitorii comunei Crasna. Azi, camionul modular „BCR x Vodafone” a adus educația financiară și digitală mai aproape de comunitatea locală, biroul bancar mobil urmând să rămână în localitate până în data de 7 iunie, în parcarea Grădiniței cu program prelungit. Prezența grupului bancar mobil a fost urmată de o întâlnire la care au participat directorul Grup Retail BCR, Crina Domuța, și directorul Zonal Retail BCR, Marina Roman.

Acțiunea este un proiect intitulat „Bună ziua, schimbare!”, o inițiativă comună a Băncii Comerciale Române și Vodafone România, în parteneriat cu OMNIASIG Vienna Insurance Group și BCR Asigurări de Viață VIG, care se desfășoară sub forma unei caravane și vizează prezența în localitățile rurale din România a unui punct mobil de lucru BCR și Vodafone prin intermediul unui camion modular. Potrivit oficialilor băncii prezenți la Crasna, anul trecut, peste 2.000 de români, din 14 localități și 12 județe s-au bucurat de 60 de ateliere de educație financiară și digitală datorită caravanei „Bună ziua, schimbare!”, care a parcurs în total peste 5.000 de kilometri. Localitatea Crasna preia ștafeta de la Poienile de sub Munte, Maramureș, unde caravana și-a început turneul anul acesta. Desigur, în cadrul caravanei, sălăjenii din satele de pe Valea Crasnei vor putea afla ultimele noutăți ale sertviciilor bancare oferite de BCR, vor beneficia de consiliere, de sprijin, iar elevii vor fi invitați la sesiuni de educație financiară, sesiuni în care vor afla cât de importantă este economisirea, investițiile bancare, realizarea unui echilibru între venituri și cheltuieli, totul din dorința de a avea tineri educați în comportamtnul financiar. Bineînțeles, educația financiară are beneficii și pentru bănci, pentru că un client educat înseamnă un beneficiu și pentru instituția bancară.