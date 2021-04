Bugetul Zalăului, mai mare față de anul trecut

Primarul municipiului Zalău, Ionel Ciunt, a prezentat în cadrul unei conferințe de presă desfășurată astăzi la sediul instituției, propunerea de buget pentru anul 2021. Propunerea este cuprinsă într-un proiect de hotărâre aflat pe ordinea de zi a ședinței de Consiliu Local de joi, 15 aprilie, urmând a fi supusă aprobării consilierilor locali. Potrivit edilului Ciunt, la întocmirea bugetului s-au avut în vedere trei aspecte importante. Primul este cel cu privire la continuarea dezvoltării municipiului Zalău, la sumele alocate pentru dezvoltarea orașului, pentru investiții, care să fie mai mari decât sumele alocate pentru funcționare. Al doilea aspect de care s-a ținut cont este cu privire la situația prin care trec cetățenii din municipiu în această perioadă dificilă de pandemie și în acest sens taxele și impozitele locale nu au crescut în acest an. „Este al V-lea an în care nu am crescut taxele și impozitele, respectiv de când suntem la conducerea primăriei. Nici într-un an nu s-au mărit taxele și impoztele, ele au rămas la nivel anului 2016, așa cum le-am găsit. Ele au crescut doar cu rata inflației în fiecare an, lucru pe care ne obligă legislația în vigoare și nu putem face rabat de la această mărire cu rata inflației”, a precizat primarul Ionel Ciunt. De asemenea, un alt aspect de care s-a ținut cont la realizarea bugetului a fost: păstrarea gratuităților, bonificațiilor și facilităților fiscale pentru zălăuani, la nivelul anului 2020. Astfel, bugetul compus din venituri și cheltuieli pentru anul 2021 are o valoare de 328.430.000 de lei, aproximativ 67 de milioane de euro (la un curs de schimb de 4,9 lei), mai mare decât cel de anul trecut cu 19 milioane de euro. Pentru „Secțiunea funcționare” suma va fi de aproximativ 26,3 milioane de euro, iar la „Secțiunea dezvoltare” – peste 40 de milioane de euro, la aceasta din urmă fiind încadrate și împrumuturi folosite doar pentru investiții. „Nu am făcut împrumuturi să cheltuim bani pe funcționare. Funcționarea nu înseamnă doar salarii și sporuri, ci înseamnă foarte multe alte lucuri. (…). Dacă facem diferența între dezvoltare și funcționare, avem la dezvoltare 14 milioane de euro în plus în acest an”, a precizat primarul municipiului.

