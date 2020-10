Amanetarea bunurilor de valoare: ce trebuie să știm înainte de a semna un contract

Simplitatea şi rapiditatea obţinerii unui împrumut de la o casă de amanet face din amanetarea bijuteriilor din metale preţioase o soluţie salvatoare pentru crizele financiare de moment. Mai mult, în această perioadă grea pe care o traversăm, casele de amanet reprezintă, din păcate pentru mulți, soluția disperată de a rezolva chiar plata unor facturi, a ratelor la bănci sau a altor greutăți financiare de zi cu zi. Mulţi sălăjeni apeleză la această formă legală de împrumut, dar este bine de ştiut că nu este o soluţie de durată şi că implică şi costuri, uneori mari, de care trebuie să se ţină cont atunci când se ia hotărârea amanetării bijuteriilor, în special. Dacă apelezi la amanet, trebuie să știi că neachitarea sumelor de bani poate duce la pierderea obiectelor prețioase pe care le-ai amanetat. Autoritatea Nationala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) informează și avertizează totodată consumatorii asupra unor aspecte foarte importante de care trebuie să se țină cont atunci când se dorește amanetarea unor astfel de articole de mare valoare. Înainte de a se prezenta cu obiectele la o casă de amanet pentru a solicita un împrumut, consumatorul ar trebui să ştie: greutatea corectă a obiectului sau obiectelor din metal preţios pe care doreşte să le amaneteze; titlul (conţinutul de metal preţios – în limbaj popular numărul de carate pentru aur) corect al obiectului respectiv, dacă obiectul respectiv are montate pietre preţioase şi care este calitatea acestora; starea acelui obiect: dacă prezintă sau nu defecte, pentru a le putea recunoaşte la momentul ridicării obiectului după expirarea contractului de amanet; pentru monede, titlul este acela indicat în cataloagele numismatice. Dacă nu are astfel de informaţii despre obiectul sau obiectele care urmează a fi depuse la amanet ar trebui, pentru a evita orice nemulţumiri ulterioare, să se prezinte la unul din ghişeele Direcţiei Metale Preţioase, Pietre Preţioase şi Proces Kimberley, din Bucureşti sau cele 20 de locaţii din teritoriu, şi să solicite un buletin de expertizare/ de analiză atât pentru metal cât şi pentru pietre dacă este cazul. Pentru lucrările dentare, precum şi pentru topituri, sârme sau tăbliţe şi pentru obiectele cu titlul mai mare de 750 ‰ un astfel de buletin este indispensabil pentru a obţine un preţ corect. La momentul prezentării la casa de amanet consumatorul trebuie să se informeze în legătură cu: preţul oferit pentru fiecare tip de metal preţios şi pentru fiecare titlu; condiţiile contractului de amanet: comisionul perceput pe zi, durata minimă şi durata maximă a acestuia, posibilitatea plăţii înainte de termen şi a recalculării comisionului în funcţie de perioada scursă din momentul încheierii contractului; condiţiile de prelungire a contractului de amanet şi eventuala perioadă de graţie, perioadă în care obiectele amanetate nu sunt vândute după expirarea scadenţei;condiţiile de recuperare a obiectelor amanetate. În condiţiile în care consumatorul prezintă la amanet un obiect achiziţionat de curând, al cărui preţ îi este foarte bine cunoscut, trebuie să ştie că suma pe care o va primi, la amanetarea acestuia, este sub preţul de achiziţie plătit. Casele de amanet au comisioane diferite, evaluări diferite, condiţii de amanetare diverse. Pentru a afla care este cea mai bună ofertă de pe piaţă, pentru dumnevoastră, trebuie să vă informaţi. Nu intraţi în primul amanet care vă iese în cale, documentaţi-vă înainte! Dacă decideți să alegeți, în final, o casă de amanet, citiți cu foarte mare atenție contractul de amanet înainte de a-l semna! Dacă nu înțelegeți anumiți termeni sau clauze, apelați la ajutorul unei persoane sau solicitați explicații amănunțite celor de la casa respectivă. Lipsa de informaţie, graba și presiunea la care sunteți supuși, de obicei, în astfel de momente, din cauza problemei pe care o aveți vă poate aduce prejudicii ce pot fi cu greu sau chiar deloc recuperate.

