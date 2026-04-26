12 firme din Sălaj, pe lista lui Bolojan

Peste 1400 de avize tehnice de racordare (ATR) aparțin, în prezent, unui număr de peste 1000 de titulari, de la companii private și cu capital de stat, până la municipalități, administrații publice și alte entități, care dețin cumulat cel puțin 1 MW, potrivit Guvernului României.

ATR-urile sunt documente emise de companiile de transport și distribuție a energiei electrice, care autorizează un proiect să se conecteze la rețea. Acestea sunt esențiale pentru orice investiție în producerea de energie, asigurând că rețeaua poate prelua energia produsă de noile capacități.

Aceste avize tehnice de racordare valabile corespund unor proiecte energetice cu o putere totală planificată de peste 80.000 MW, de aproape zece ori mai mult decât necesarul actual, disproporție accentuată de faptul că o parte însemnată a capacităților rezervate nu progresează efectiv către implementare.

1400 de companii

Informațiile rezultă dintr-o analiză realizată pe baza datelor furnizate de Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” SA, care a consolidat și informațiile transmise de ceilalți operatori de distribuție.

Publicarea acestei liste de către Executiv urmărește să asigure un nivel mai ridicat de transparență privind rezervările de capacitate în rețea, în contextul reformei cadrului de emitere a ATR-urilor. Lista reflectă o situație de moment, care poate suferi modificări, și include proiecte aflate în toate etapele procesuale, de la avize recent emise, la contracte de racordare semnate, lucrări în execuție și puneri în funcțiune recente.

De asemenea, sunt incluse atât capacități operaționale, cât și proiecte în curs de realizare sau aflate în faze incipiente de dezvoltare. Lista avizelor tehnice de racordare, data emiterii, denumirea titularului, etapa procesuală și alte informații despre titulari se regăsesc în tabelul publicat de autorități.

Mai mult, a fost efectuată o interogare la Oficiul Național al Registrului Comerțului pentru un eșantion aleatoriu de 722 de firme din listă, corespunzător unei capacități de aproximativ 72.000 MW.

Datele arată că cele mai multe dintre aceste firme, respectiv 437, au fost înființate în perioada 2020–2023, 105 în perioada 2010-2019, 100 înainte de 2010 și 59 după anul 2024. Din perspectiva cifrei de afaceri, la nivelul anului 2024, 76% dintre aceste firme aveau cifră de afaceri zero, iar doar 37 depășeau 100 de milioane de lei.

De asemenea, 78% dintre firmele analizate nu aveau niciun angajat în anul 2024, iar doar 15 firme aveau peste 250 de angajați.

Analizate din punctul de vedere al capitalului social, peste jumătate dintre companii, respectiv 387, aveau un capital social mai mic de 10.000 de lei, dintre care 318 firme sub 1.000 de lei. Doar 14% (101 firme) aveau un capital social cuprins între 100.000 și un milion de lei.

Firme din Sălaj, pe listă

Potrivit datelor oficiale publicate sâmbătă de Guvernul României, printre entitățile incluse se regăsesc și 12 firme din Sălaj.

În județ apar mai multe companii care au obținut avize sau au semnat contracte pentru racordarea unor proiecte energetice de dimensiuni ridicate. De exemplu, Alpha Energy Bălan SRL figurează cu un aviz tehnic de racordare pentru o capacitate de peste 130 MW, în timp ce Errigal Energy SRL apare atât cu un aviz de aproximativ 93 MW, cât și cu un contract de racordare pentru aproape 50 MW. De asemenea, Macro Power SRL și Alpha Energy Crișeni SRL au semnat contracte de racordare pentru proiecte de zeci de megawați.

Datele arată că proiectele sunt în etape diferite, de la avize tehnice până la contracte de racordare, fără ca stadiul efectiv al implementării să fie clar în toate cazurile. Situația din Sălaj reflectă tendința la nivel național, unde un volum foarte mare de capacitate este rezervat în rețea, iar o parte dintre proiecte se află încă în faze de început.