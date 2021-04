Yaris Olaru – adolescentul din Zalău care i-a impresionat pe juraţii de la „Chefi la cuţite”

La doar 13 ani, Yaris Olaru un adolescent din municipiul Zalău a reușit să impresioneze juriul emisiunii “Chefi la cuțite” cu un preparat deosebit: mușchi de porc în crustă de fistic cu piure de cartofi, sos de pier, legume la tigaie și “baby carrot” caramelizat. Grație talentului gastronomic, Yaris a obținut două cuțite de la chefii Cătălin Scărlătescu și Florin Dumitrescu în noul sezon al emisiunii.

Produsul i-a dat puţin peste cap pe juraţi, care l-au etichetat ca fiind unul moldovenesc, respectiv italian. Surpriză, însă: preparatul nu a fost nici moldovenesc, nici italian, ci unul realizat Yaris Olaru un adolescent Zalău care i-a impresionat pe cei trei chefi. Florin Dumitrescu şi Cătălin Scărlătescu i-au oferit cuţitul lui Yaris, în timp ce Sorin Bontea a spus “pas” fiind convins de faptul că un copil în vârstă de doar 13 ani nu are cum gătească așa ceva. Când a văzut cine este bucătarul, chef Bontea l-a felicitat pe Yaris regretând faptul că nu i-a oferit la rândul său un cuțit.

Cea mai mare pasiune a lui Yaris este gătitul și acesta s-a apucat de bucătărie la vârsta de zece ani, când o ajuta pe bunica lui în restaurant. “Bunicii mei au un restaurant și acolo eu mă duc și îi ajut în weekend și în vacanțe”, le-a povestit adolescentul celor trei chefi cărora nu le-a venit să creadă faptul că un puști poate să prepare astfel de rețete ca și cea cu care s-a prezentat în fața lor.

Yaris le-a mai mărturisit chefilor că rețeta pe care a gătit-o în cadrul emisiunii a preparat-o și acasă pentru cei dragi, familia sa, dar și în restaurantul bunicilor locul unde își desăvârșește cu adevărat pasiunea pentru gătit. “La restaurant nu am gătit-o de foarte multe ori, ci chiar de puține, pentru că, în general clienții care vin la Trio Olaru, restaurantul bunicilor mei, comandă pizza. Este o artă să știi să faci pizza. Bunica mea face pizza de aproape 20 de ani și de la ea am învățat să fac și altele, cum ar fi pastele, mai multe tipuri de paste”, a spus Yaris. Pe lângă pasiunea pentru gătit adolescentul, elev în clasa a VII-a la Școala Mihai Eminescu din municipiu, mărturisește că mai are încă o pasiune pe care a dobândit-o de la bunicul: „pasiunea de a cânta”.

Cu o sensibilitate aparte, talentatul adolescent Yaris Olaru din Zalău le-a spus juraților că vrea să devină “executive chef”. “Vreau să devin executive chef. Chiar aş vrea să ridic ştacheta la restaurant, pentru că la noi este mai mult tradiţional, iar restaurante de tip fine dining nu prea sunt în Zalău”, a spus puștiul din Zalău care s-a calificat în etapa următoare.