Sute de sălăjeni nu mai pot ajunge la școlile și locurile de muncă din Cluj

Pe fondul unor ample lucrări de modernizare, cu fonduri obținute prin Planul Național de Redresare și Reziliență, începute pe calea ferată între Cluj-Napoca și Episcopia Bihor, sute de sălăjeni nu mai pot ajunge la locurile de muncă și școlile din Cluj. O dată ce s-a decis închiderea circulației feroviare în zona în care au început lucrările, nu s-au stabilit și variantele alternative pentru transport, astfel că locuitorii din Almașu, Jebucu, Sfăraș, Stâna și Petrinzel au rămas blocați. În situația de față, atât Primăria din Almașu cât și comunitatea locală au făcut mai multe demersuri prin care speră să se facă auziți. Cu privire la această situație, primarul din Almașu ne-a declarat că „ne confruntăm cu o situație foarte grea, cetățenii noștri nemaiavând acces la educație și la o sursă de venit, pornind de la faptul că mulți și-au găsit un loc de muncă în județul Cluj și fac zilnic naveta. Sigur că proiectul de modernizare al căilor ferate este un lucru benefic, însă problema este că nu au fost create și modalități alternative de acces în zonele blocate. Prin urmare, încă din luna ianuarie noi am depus două cereri în atenția celor doi transportatori privați care aveau curse în Almașu, fiind vorba despre Transferoviar Călători și InterRegional Călători. Prima dintre companii ne-a transmis un răspuns negativ, iar cea de a doua nu a formulat niciun răspuns. Singura noastră reușită a fost crearea unei stații de oprire în Șaula, de aici și până la halta inițială mai sunt însă cam 2,5 kilometri de mers pe jos. Nu ne-am oprit aici și am mai depus o cerere în atenția CFR Călători, însă până în acest moment nu am primit niciun răspuns. Mai departe, comunitatea s-a mobilizat astfel că peste 240 de cetățeni au semnat o petiție pe care o vor trimite inclusiv Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor Sălaj. Interesul nostru este să obținem măcar un punct de oprire în halta Jebucu”.

În condițiile în care termenul până la care ar trebui finalizate lucrările de către firma care a preluat contractul de modernizare este stabilit pentru anul 2026, oamenii sunt profund îngrijorați că și-ar putea pierde locurile de muncă în condițiile în care nu vor mai avea cum să ajungă la serviciu. Ei nu au pretenții exagerate, ei solicitând ca pe durata modernizării liniei de cale ferată Cluj Napoca – Oradea să existe mai multe autobuze pe ruta Cluj-Napoca – Huedin, precum și înființarea unor stații suplimentare la Jebucu (la capătul satului sau la haltă) și a uneia temporare în localitatea Stana (de 3 – 4 ori pe săptămână). Primarul Gal-Mate Istvan spune că la Stana situația este cu atât mai delicată cu cât nu există autobuze. Desigur că singura soluție pentru cei direct afectați ar fi transportul cu mașinile proprii, din păcate foarte mulți nu dețin în acest moment autoturisme. Pe de altă parte, navetiștii mai spun că de multe ori nu au putut urca în autobuzele înlocuitoare, acolo unde acestea încă mai circulă, deoarece erau arhipline. Oamenii vor să le fie auzite solicitările și să primească susținerea necesară din partea transportatorilor. Ei sunt revoltați pe bună dreptate, având în vedere că operatorii din zonă nu le pot asigura servicii decente așa cum se întâmpla înainte, atunci când calea ferată era funcțională. Suntem departe de o Românie normală și civilizată, respectul pentru cetățean pare inexistent, tot ce mai contează este să se adune cât mai multe taxe și impozite la bugetul statului, în rest Dumnezeu cu mila.