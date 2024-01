Se circulă după bunul plac cu mașinile pe pietonală

După ce la sfârșitul anului trecut a fost recepționată zona care unește platoul de piatră cu Primăria Zalău, se pare că nu se mai respectă regulile de circulație în zonă, iar portarul care mai făcea un triaj al autoturismelor a dispărut și el. Anul trecut a fost scandal cu privire la spargerea a peste o sută de dale din cauza mașinilor care au circulat pe pietonală, o parte din acestea s-au înlocuit înainte de recepție, dar multe dale sparte mai există și astăzi. E plin zilnic pe pietonală de mașini parcate la întâmplare, și care nu au nicio legătură cu instituțiile sau cu punctele comerciale din zonă. Asta se întâmplă și din cauză că stâlpii retractabili automați care au rolul de a împiedica accesul mașinilor în zonă nu funcționează. În acest sens, am solicitat un punct de vedere din partea conducerii Primăriei Zalău și așa ni s-a confirmat că această problemă este cunoscută de autorități. De asemenea, am aflat că a fost finalizat recent un regulament în acest sens. În respectivul document vor fi și o serie de precizări legate de programul de aprovizionare pentru magazinele din apropiere. În acest moment, documentul despre care vorbim se află pe masa autorităților din poliție și se așteaptă avizul acestora. Mai departe, regulamentul va fi pus în transparență decizională timp de 30 de zile, așa după cum prevede procedura în vigoare. În acest timp, cetățenii și agenții economici direct afectați își vor putea exprima opiniile, sugestiile, nemulțumirile și chiar reclamațiile. După aceea, se va publica varianta finală a acestui regulament, iar din acel moment se vor putea da amenzi celor care nu se vor conforma. Oare se va ține cont de părerea zălăuanilor? Este important de precizat faptul că cetățenii care locuiesc în blocurile din apropiere nu își vor mai putea parca mașinile pe pietonală, ei pot doar să ajungă cu mașina până în fața blocului pentru a-și încărca/descărca bagajele și niciun minut mai mult. Până când acest proiect va deveni operațional, mulți se vor bucura de privilegiul de a-și lăsa mașina parcată pe pietonala recent inaugurată și multe alte dale se vor mai sparge. Între timp, poliția nu poate face nimic în acest sens, deoarece nu are un cadru legal în baza căruia să-i poată sancționa pe cei care își lasă, cu bună știință, mașina parcată gratuit în inima orașului.

