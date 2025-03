Sălajul are buget

Vești bune. Bugetul județului Sălaj a fost adoptat astăzi de consilierii județeni, singurii care s-au abținut fiind cei doi consilieri de la AUR. Peste 446 de milioane de lei reprezintă bugetul propriu al județului pentru acest an. Președintele Consiliului Județean Sălaj, Dinu Iancu Sălăjanu, ne-a declarat că peste 60 la sută din buget reprezintă de fapt partea pentru investiții și abia restul pentru funcționarea aparatului propriu al administrației județene. Dinu Iancu Sălăjanu a punctat din nou faptul că în ultimii ani, bugetul pentru funcționarea instituțională a CJS a scăzut, fiind redus și personalul administrației județene. „Și în acest an, preocuparea noastră principală a fost dezvoltarea județului. Ne bucurăm că avem cel mai important buget de investiții de până acum, ceea ce ne permite să continuăm modernizarea infrastructurii rutiere, să sprijinim sănătatea, educația și toate domeniile esențiale pentru comunitate. Vom continua să atragem fonduri suplimentare și să semnăm noi contracte, astfel încât să maximizăm oportunitățile de dezvoltare. Totodată, am reușit să conturăm un buget de funcționare echilibrat, care pune accent pe eficiență și responsabilitate în cheltuirea banului public, având mereu în vedere respectul față de cetățeni”, a declarat Dinu Iancu-Sălăjanu, președintele CJ Sălaj. Pentru modernizarea și reabilitarea rețelei de drumuri județene sunt prevăzute aproape 140 milioane de lei, vizate fiind investițiile pe DJ 109R: Chendrea – Gălpâia – Romita, Drumului Județean 108A: Bogdana – Agrij – Românași – intersecție cu DN 1F și DJ 109P: DN 1H – Halmășd – Cerâșa – Cosniciu de Jos – Ip – Zăuan Băi – Camăr – limită județ Satu Mare. Alte 18,5 milioane de lei merg către Spitalul Județean de Urgență Zalău, atât pentru investițiile în infrastructura de sănătate, cât și pentru dotări. Tot pentru investiții, educația beneficiază de o alocare bugetară de 45 milioane de lei, cultura primește 3,4 milioane de lei, iar asistența socială, 3,2 milioane de lei.

