Primarul orașului Șimleu Silvaniei, Cristian Lazăr: „Peste 50 de milioane de euro vor intra în dezvoltarea orașului în perioada următoare”

Cristian Mihai Lazăr, primarul orașului Șimleu Silvaniei, este convins că investițiile din localitate se vor regăsi în calitatea vieții din micul burg sălăjean. Primarul se arată hotărât să deschidă noi șantiere susținând că dezvoltarea este singura opțiune pentru a avea un oraș modern. De multă vreme voiam să stau de vorbă cu tânărul primar din Șimleu, să nu povestim despre politică, să discutăm despre oraș, despre investiții, să-i aflu nemulțumirile și planurile, dacă a reușit ce și-a propus și ce nu a reușit.

Reporter: Ce activități desfășurați în această perioadă la nivelul orașului?

Cristian Lazăr: Nu e o perioadă mai specială, sunt multe lucruri de făcut indiferent că vorbim de sezonul rece sau perioada de vară. Sigur că la început de primăvară desfășurăm câteva activități specifice în oraș ce țin de curățenie, plantări de arbori, dar rămânem concentrați pe realizarea unor obiective pe care le avem deja stabilite și care sunt în diverse stadii de realizare.

Rep.: Concret, care sunt trei dintre cele mai importante proiecte la care lucrați?

C. L.: În acest moment se lucrează în ritm susținut la Complexul Măgura, un proiect de peste cinci milioane de euro, bani europeni care au fost obținuți în prealabil prin Programul Operațional Regional 2014-2020. Va fi reabilitată clădirea în care a funcţionat cu ani în urmă CCAM, înfiinţându-se aici o bibliotecă modernă şi un muzeu. Clădirea din strada Stephanus Martonfi (vechiul spital – fosta maternitate) va fi transformată într-un centru cultural recreativ. Noua bibliotecă publică va avea săli multifuncționale, de lectură, de cărți audio, interiorul curții va fi amenajat pentru lectură în aer liber. În centrul cultural recreativ vom avea ateliere de pictură, modelism, şah, vizionare filme şi expoziţii pentru promovarea creaţiilor artistice. În apropierea centrului va fi amenajat un parc, grădină tot pentru recreere, cu locuri de joacă, zone de odihnă, un amfiteatru, puncte de observaţie, o terasă panoramică şi un foişor. Pentru iubitorii de sport vor fi amplasate mese de şah şi aparate pentru exerciţii fizice. Readucem la viață spații abandonate. Ne vom bucura cu toții aceste zone restaurate. Peste 50 de milioane de euro vor intra în dezvoltarea orașului în perioada următoare.

Rep.: Ce costuri vor suporta cetățenii orașului?

C. L.: Totul va fi gratuit, iar spațiile și activitățile sunt gândite pentru toți șimleuanii, indiferent de vârstă. Un alt proiect care va fi finalizat în această vară este piața agroalimentară. Vom avea cea mai modernă piață din județ, ne dorim un mall agroalimentar unde vom avea spații pentru fermieri, dar și spații de recreere și petrecere a timpului liber. Lucrăm în paralel la realizarea mai multor locuri de parcare, pe ambele sensuri. Nu erau prevăzute inițial dar am considerat că e absolut necesar. Un al treilea proiect e construcția primei creșe de după 1989. Anul viitor părinții își vor duce copiii în creșă nouă și modernă. O investiție de peste 2,5 milioane de euro.

Rep.: Ce proiecte finalizați în acest an?

C. L.: Avem câteva proiecte importante pe care le finalizăm în următoarele luni. Grădinița 3 e unul dintre ele. Din toamnă, copiii vor avea o clădire modernizată, cu dotări noi, la cele mai înalte standarde. Internatul Liceului „Ioan Ossian” de asemenea va fi gata și în câteva săptămâni vom recepționa lucrările. E o investiție finanțată cu bani europeni de aproape două milioane de euro, care cuprinde cam tot ce înseamnă reabilitarea unei clădiri, inclusiv dotări cu mobilier, paturi, electrocasnice, bibliotecă, bucătării, sală de mese. Vom avea un internat nou, modern, cu tot ce e necesar pentru a avea condiții pentru o educație de calitate. Și încă un lucru. Pe perioada verii, spațiile vor putea fi utilizate și pentru cazarea turiștilor.

De asemenea, luna viitoare vom inaugura baza sportivă din Cehei, un proiect nou, unde vom avea teren multifuncțional pentru fotbal, handbal, baschet, volei și tenis, o clădire pentru vestiare, iar în zonele adiacente vom amenaja alei pietonale și spații verzi. Valoarea investiției este de aproximativ trei milioane lei.

Rep.: Deci vorbim de proiecte pe care le finalizați.

C. L.: Da. Sigur că mai avem lucrări pe care le realizăm și le și finalizăm tot în acest an, nu de așa anvergură, dar importante pentru viața de zi cu zi a șimleuanilor cum ar fi refacerea zonelor dintre blocuri, a aleilor și trotuarelor. Aș mai aminti faptul că am aprobat Planul Urbanistic Zonal, pentru zona autogării din cartierul Gh. Lazăr. Este o investiție privată și am aprobat documentația tehnică și cred că din această toamnă zona autogării va avea o față nouă, modernă, cu o galerie comercială civilizată. De asemenea, a fost finalizat proiectul de modernizare a sistemului de alimentare cu energie electrică, iluminat public si telecomunicații din zona centrală- proximitatea Școlii „Silvania” până la Sinagogă. Am reușit să îngropăm toate cablurile care atârnau peste tot și să schimbăm stâlpii de beton cu stâlpi noi, moderni. Mă bucur foarte mult că am reușit în timp record să refacem inclusiv trama stradală și trotuarele. Arată foarte bine acum.

Rep.: Ce urmează pentru Șimleu Silvaniei în următorii trei ani?

C. L.: Urmează trei ani în care ne vom pune toată energia pentru a realiza modernizarea orașului, care va trece prin cea mai amplă transformare, din ultimii 100 de ani. Vom reclădi orașul din temelii. Vom avea șantiere deschise aproape peste tot. Sigur că vor exista nemulțumiri dar sunt hotărât să duc la bun sfârșit ce-am început. A fost o muncă susținută la întocmirea documentațiilor tehnice și suntem foarte aproape de a avea un oraș modern, civilizat, la nivelul marilor centre urbane. Totul cere timp și astăzi suntem foarte înaintați cu proiectele. Cele mai multe lucrări vor începe anul acesta.

Rep.: Pe PNRR ați depus proiecte? Știți că se discută mult de acest program.

C. L.: Da. În luna februarie am semnat mai multe contracte de finanțare. Este vorba de opt contracte de finanțare pentru reabilitare termică a 30 de blocuri atât în cartierul Brădet, cât și în cartierul Gheorghe Lazăr, în valoare de aproape 10 milioane de euro, 100 la sută nerambursabili. Am reușit să depășim centre urbane mari și să fim pe loc fruntaș la nivel național la acest apel de proiecte. E o realizare de care mă bucur și le mulțumesc încă o dată echipelor cu care am realizat documentația tehnică. Am lucrat profesionist și rezultatele au venit. De asemenea, am semnat contractele de finanțare pentru modernizarea grădinițelor nr. 4 de pe strada Carpați și nr. 1 de pe strada Horea, dar și pentru proiectul de realizare a pistelor de biciclete.

Rep.: Ce lucrări veți mai începe anul acesta?

C. L.: Am semnat contractul de finanțare pentru modernizarea a 22 de străzi. Valoarea proiectului este de cinci milioane de euro. Vom avea licitație de proiectare și execuție, deci, în câteva luni vom putea începe lucrările la primele străzi. În câteva săptămâni vom începe construcția blocului ANL de pe strada Nicolae Bălcescu. Un proiect cu o valoare de aproape un milion de euro. Am semnat, de asemenea, contractul de finanțare pentru autobuze electrice. Urmează licitația de achiziție. Sper să nu dureze și în scurt timp vom avea transport public modern. Începem lucrările la Școala Gimnaziala „Silvania”. Luna aceasta, după sărbători, începe lucru. E o clădire de referință pentru noi toți. Va fi restaurată prudent, vom avea iluminat arhitectural.

Am fost între primele trei primării pe țară la depunerea proiectelor pentru modernizarea sistemul de iluminat pe mai multe străzi ale orașului. Cu trei milioane de lei vom achiziționa 1.000 de corpuri moderne și vom avea un iluminat arhitectural nou în aproape toate zonele orașului. Am convingerea că tot în acest an vom putea începe lucrările. Am enumerat cele mai importante și care vor intra în execuție foarte curând. Avem un 2023 plin.

Rep.: Anul trecut ați amintit că aveți în vedere mari proiecte în centrul orașului. În ce stadiu se află?

C. L.: Sigur. Avem marile proiecte care vor transforma orașul. Vorbim despre modernizarea centrului istoric și civic al orașului. Vom amenaja ca zonă de promenadă, agrement, malul drept al râului Crasna, între podul de fier și Pod 22 Decembrie. Alte două mari proiecte vor fi reabilitarea Cetății Bathory, realizarea coridorului de mobilitate pe axa est-vest (Cehei/Pustă – Unitatea Militară). Pentru ambele proiecte avem asigurată finanțare europeană.

Rep.: Sunt proiecte mari, multe și ambițioase. Mai trebuie realizate..

C. L.: Așa este. Continuăm munca. Cel mai important e că aceste proiecte sunt palpabile, concrete. Vorbim de fapte. Sigur că pe parcurs pot apărea probleme dar ele sunt rezolvabile. Important e că am lucrat cu echipe de profesioniști, ne-am mișcat repede și am depus proiecte de care are orașul nevoie. Sper să avem constructori buni, să facem lucrări de calitate și în timp rezonabil, sigur în condițiile contractelor de execuție.

Rep.: Așadar șantierul va continua..

C. L.: Am avut un mare șantier anul trecut când au fost finalizați cei 50 de km de rețea nouă de apă și canalizare. Cei cu care mă întâlneam se întrebau dacă vom reuși până la finalul mandatului să finalizăm lucrarea și să refacem drumurile. Poate vă amintiți că aproape nici pe jos nu puteai să te deplasezi. Ne-am mobilizat și am reușit. N-a fost ușor. Continuăm, nu ne oprim.



Rep.: Cum ați evalua anul 2022?

C. L.: 2022 a fost anul proiectelor, anul depunerilor de proiecte pentru finanțări europene, dar am reușit să realizăm și câteva lucrări importante. Am finalizat Grădiniţa cu program prelungit nr. 2. Nu de mult timp 120 de copii s-au mutat în casă nouă, cum se spune. Am reuşit să reabilităm integral clădirea şi totul este nou, inclusiv dotările, jucăriile, mobilierul.

Am finalizat reabilitarea pasarelei de pe strada Cuza-Vodă. A fost pusă în funcțiune rețea nouă de alimentare cu gaz pe strada 22 Decembrie (Nușfalăului). Magistrala are 3.870 m. Lucrarea a fost recepționată în întregime A fost reabilitată Strada 1 Mai din centrul orașului, aproape de Podul de Fier, au fost finalizate lucrările de amenajare a spațiilor și între blocurile de pe str. 1 Decembrie 1918 (lângă Secția de Pompieri). S-au finalizat lucrările la Podul de pe strada 22 decembrie 1989. Suntem concentrați pe proiecte mari, de durată, dar totodată nu vreau să pierdem din vedere viaţa de zi cu zi a oraşului. Ne modernizăm sistemul de gestionare a deșeurilor, încercăm să avem o viață culturală și evenimente de calitate, să susținem sportul și să avem parcuri curate. S-a lucrat susținut chiar dacă am avut schimbări de personal la nivel de conducere și nu numai. Echipa primăriei e omogenă și se trage pentru a realiza obiective. Le mulțumesc tuturor.

Rep.: Ce ne puteți spune despre economia orașului, despre turismul local?

C. L.: Sunt permanent în discuții cu posibili investitori. Avem contact permanent și cu Camera de Comerț Româno-Germană, avem peste zece vizite cu diferite delegații. Pentru mine e important să asigurăm condiții optime pentru economia locală și sigur că avem toată deschiderea pentru noi investiții. Sunt convins că vor veni fiindcă dezvoltarea aduce dezvoltare. Orașul va fi atractiv pentru orice investitor. Important e să avem relații bune cu firmele locale, să menținem locurile de muncă și sigur că vom încerca să atragem noi antreprenori să investească aici. Așa vom putea avea și un turism în creștere.



Rep.: Ce nemulțumiri aveți?

C. L.: Am mai multe. Se mișcă foarte greu lucrurile în privința unor documentații pe care încercăm să le obținem pentru a pregăti un Aquapark în zona „Broscărie”. Stăm de luni de zile pentru câteva avize. De asemenea, mă nemulțumește situația de la Spitalul Orășenesc. Guvernul trebuie să rezolve problema de urgență. E o problemă complicată, complexă, cronică aș spune și e nevoie de sprijin. Luni, pe 24 aprilie, voi fi din nou la București și sper să vin cu vești bune. Nu putem lăsa Spitalul în starea care este. Noi temele ni le-am făcut la virgulă. De altfel a fost primul proiect de care m-am ocupat în momentul preluării funcției. Am reușit să obținem avizul Consiliului interministerial în urmă cu un an, în mai 2022, fiind ultima etapă înainte de aprobarea indicatorilor tehnico-economici. Investiția e mult peste ce poate bugetul orașului. Ne-ar trebui toți banii de la investiții pe următorii zece ani. Pregătim și varianta obținerii de fonduri europene. Nu ne lăsăm.

Rep.: Ce le transmiteți locuitorilor orașului?

C. L.: Să aibă sărbători în pace, să se bucure de Învierea Domnului și să fie solidari cu aproapele.

A consemnat Adrian Lungu